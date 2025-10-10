Ngày 10/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (10/10) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, miền Nam là khu vực có mức giảm mạnh nhất, có nơi giảm đến 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 50.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 2.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay biến động giảm nhẹ từ 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Hưng Yên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La giữ nguyên giá thu mua ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Hiện mức cao nhất khu vực vẫn là 55.000 đồng/kg tại Ninh Bình, trong khi thấp nhất là 53.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh như Lai Châu, Sơn La và Điện Biên.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay giảm nhẹ ở một số nơi, dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh.

Theo đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 52.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt thu mua ở mức 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai giữ nguyên giá, dao động từ 50.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực hiện thuộc về Gia Lai với 50.000 đồng/kg, trong khi cao nhất là 53.000 đồng/kg tại Lâm Đồng.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giảm trên diện rộng, với mức giảm dao động 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 54.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ hiện giữ nguyên ở mức 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg./.