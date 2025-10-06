Tỷ giá USD hôm nay (6/10): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường tự do đi ngang

Sáng ngày 6/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.146 VND/USD, giảm 16 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,45%, xuống mức 97,71.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.954 VND/USD - 26.370 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.170 đồng 26.420 đồng Vietinbank 26.200 đồng 26.420 đồng BIDV 26.200 đồng 26.420 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.030 - 30.980 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.169 đồng 31.760 đồng Vietinbank 30.449 đồng 31.704 đồng BIDV 30.529 đồng 31.709 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.76 đồng 183.73 đồng Vietinbank 172.54 đồng 180.54 đồng BIDV 175.71 đồng 183.38 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 6/10/2025 giữ nguyên giá ở cả chiều mua và bán so với phiên trước đó, giao dịch quanh mốc 26.650 - 26.730 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,45%, xuống mức 97,71.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực suy yếu do thị trường ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Theo dữ liệu hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư hiện định giá khoảng 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng này. Kỳ vọng đó đã khiến nhu cầu nắm giữ USD giảm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu chậm lại và thị trường việc làm yếu đi.

Việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa khiến các báo cáo kinh tế quan trọng như bảng lương phi nông nghiệp bị hoãn công bố, làm giảm tính định hướng của thị trường. Giới đầu tư cho rằng sự thiếu hụt thông tin, cùng với bất ổn chính trị tại Washington, đang góp phần làm đồng USD mất dần động lực tăng giá. Bên cạnh đó, gánh nặng nợ công và các tranh luận về chi tiêu ngân sách tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tính bền vững tài khóa, yếu tố có thể “kéo dài giai đoạn USD suy yếu”.

Ở chiều ngược lại, một số đồng tiền chủ chốt khác đang có cơ hội phục hồi trước sự suy yếu của đồng USD. Đồng EUR được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài hơn, trong khi đồng Yên Nhật có khả năng được hưởng lợi nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục điều chỉnh dần chính sách kiểm soát lợi suất trái phiếu. Đồng Bảng Anh cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần đầu tháng 10, khi nhà đầu tư cho rằng Ngân hàng Anh sẽ chậm hơn Fed trong việc nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới, chẳng hạn lạm phát hoặc việc làm mạnh hơn dự báo, Fed có thể trì hoãn kế hoạch nới lỏng, từ đó hỗ trợ đồng USD phục hồi. Ngược lại, các tín hiệu yếu hơn kỳ vọng sẽ củng cố xu hướng giảm giá.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này nhiều khả năng giảm nhẹ đến vừa phải. Áp lực chính đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, tình trạng đóng cửa chính phủ khiến dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, cùng với bối cảnh nợ công gia tăng và bất ổn tài khóa./.