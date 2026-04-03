Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, DXY giằng co quanh mốc 100 điểm

Ánh Tuyết

08:10 | 03/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 3/4, tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; trong khi chiều bán tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng chạm trần. Trên thị trường quốc tế, DXY phục hồi lên 99,98 điểm, tiếp tục giằng co quanh mốc 100 điểm khi Tổng thống Trump phát tín hiệu cứng rắn về nguy cơ leo thang xung đột Trung Đông.
aa

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 3/4, tỷ giá trung tâm trong phiên cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; đồng thời, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng đi ngang ở cả hai chiều.

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên 3/4 trong khoảng 23.851,65 - 26.362 VND/USD.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng chủ yếu tăng nhẹ ở chiều bán ra, phổ biến tăng 2 đồng, trong khi chiều mua diễn biến phân hóa. Đáng chú ý, Sacombank giảm mạnh 104 đồng ở chiều mua, trong khi nhóm ngân hàng lớn như: Agribank, BIDV, Vietcombank cùng tăng nhẹ khoảng 2 đồng hai chiều, giữ mặt bằng ổn định.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD dao động quanh 27.480 - 27.520 đồng, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 2/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ở tỷ giá EUR, xu hướng giảm là chủ đạo và lan rộng, với nhiều ngân hàng điều chỉnh mạnh; Techcombank giảm sâu tới 194 - 195 đồng (mua vào - bán ra), Sacombank giảm 171 đồng hai chiều. Trong khi đó, Vietcombank tăng nhẹ khoảng 46 - 48 đồng hai chiều mua - bán tỷ giá EUR.

Đối với tỷ giá GBP, diễn biến phân hóa rõ nét nhưng nghiêng về giảm, khi nhiều ngân hàng giảm mạnh như Sacombank, Techcombank giảm khoảng 240 đồng... Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể như Vietcombank khoảng 160 đồng; HSBC tăng 79 - 86 đồng (mua vào - bán ra).

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - sau khi giảm 0,11% trong sáng hôm qua xuống 99,54 điểm đã đảo chiều tăng trở lại, đưa mặt bằng USD phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, đến sáng nay, DXY quay đầu giảm nhẹ 0,05%, hiện ở mức 99,98 điểm, cho thấy xu hướng giằng co quanh ngưỡng 100 điểm vẫn chi phối.

Diễn biến cùng chiều, tỷ giá USD so với các đồng tiền chủ chốt nhìn chung suy yếu nhẹ. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8663, giảm 0,04%; tỷ giá USD/GBP còn 0,7554, giảm 0,09%; tỷ giá USD/JPY xuống 159,47, giảm 0,10%, phản ánh đà điều chỉnh của đồng bạc xanh sau nhịp tăng đêm qua. Trong khi đó, USD/CNY gần như đi ngang tại 6,8866.

Đồng USD đã phục hồi trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cứng rắn hơn về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, kéo dòng vốn quay lại các tài sản trú ẩn an toàn. Trong thông điệp được chờ đợi, thay vì đưa ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, ông Trump tiếp tục sử dụng các tuyên bố cứng rắn, thậm chí đe dọa đẩy Iran “trở lại thời kỳ đồ đá”, đồng thời kêu gọi các đồng minh hành động quyết liệt hơn, bao gồm việc đảm bảo lưu thông qua eo biển Hormuz.

Những phát biểu này đã đảo chiều tâm lý thị trường, làm suy yếu kỳ vọng trước đó về việc xung đột sớm hạ nhiệt - yếu tố từng gây áp lực lên USD và hỗ trợ các đồng tiền khác trong đầu tuần.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD/JPY tiến sát ngưỡng 160, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp từ phía Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nếu đà mất giá của yên Nhật tiếp diễn.

Còn Bank of America - một trong những thương hiệu và tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ dự báo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể tăng lãi suất thêm hai lần trước khi chuyển sang chu kỳ nới lỏng. Nhận định này phản ánh kỳ vọng giá năng lượng cao, hệ quả từ căng thẳng Trung Đông, sẽ kéo dài đến hết năm 2026, qua đó làm gia tăng nguy cơ lạm phát lan rộng trong nền kinh tế Anh./.

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (4/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ kéo dài mạch tăng 5 tuần, DXY giữ trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (4/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ kéo dài mạch tăng 5 tuần, DXY giữ trên 100 điểm

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Kim TT/AVPL 17,020 ▼90K 17,320 ▼140K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Nguyên Liệu 99.99 15,900 ▲250K 16,100 ▲250K
Nguyên Liệu 99.9 15,850 ▲250K 16,050 ▲250K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,700 ▲150K 17,100 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,650 ▲150K 17,050 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,580 ▲150K 17,030 ▲150K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Hà Nội - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Miền Tây - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Nghệ An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Thái Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
NL 99.90 15,570 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,600 ▼100K
Trang sức 99.9 16,500 ▼140K 17,200 ▼140K
Trang sức 99.99 16,510 ▼140K 17,210 ▼140K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,701 ▼14K 17,312 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,701 ▼14K 17,313 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,699 ▼14K 1,729 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,699 ▼14K 173 ▼1571K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,679 ▼14K 1,714 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 163,203 ▼1386K 169,703 ▼1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,813 ▼1050K 128,713 ▼1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,814 ▼952K 116,714 ▼952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,814 ▼855K 104,714 ▼855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 91,186 ▼816K 100,086 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,731 ▼584K 71,631 ▼584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cập nhật: 06/04/2026 10:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17667 17940 18516
CAD 18367 18643 19256
CHF 32235 32618 33265
CNY 0 3470 3830
EUR 29718 29990 31018
GBP 34001 34391 35319
HKD 0 3230 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14712 15297
SGD 19944 20226 20742
THB 723 787 840
USD (1,2) 26073 0 0
USD (5,10,20) 26114 0 0
USD (50,100) 26142 26162 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,141 26,141 26,361
USD(1-2-5) 25,096 - -
USD(10-20) 25,096 - -
EUR 29,892 29,916 31,156
JPY 160.99 161.28 169.96
GBP 34,231 34,324 35,303
AUD 17,874 17,939 18,512
CAD 18,591 18,651 19,221
CHF 32,562 32,663 33,428
SGD 20,096 20,158 20,828
CNY - 3,766 3,885
HKD 3,303 3,313 3,431
KRW 16.14 16.83 18.2
THB 771.01 780.53 830.53
NZD 14,709 14,846 15,188
SEK - 2,738 2,818
DKK - 4,001 4,116
NOK - 2,654 2,732
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,123.43 - 6,870.24
TWD 744.55 - 896.42
SAR - 6,917.51 7,241.74
KWD - 83,780 88,593
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,111 26,141 26,361
EUR 29,746 29,865 31,038
GBP 34,127 34,264 35,261
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,283 32,413 33,322
JPY 161.08 161.73 168.99
AUD 17,806 17,878 18,462
SGD 20,102 20,183 20,758
THB 786 789 823
CAD 18,539 18,613 19,172
NZD 14,742 15,268
KRW 16.74 18.35
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26361
AUD 17801 17901 18827
CAD 18532 18632 19645
CHF 32460 32490 34072
CNY 3766.5 3791.5 3926.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29859 29889 31617
GBP 34244 34294 36054
HKD 0 3355 0
JPY 161.44 161.94 172.45
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14780 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20071 20201 20934
THB 0 750.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17500000
SBJ 16000000 16000000 17500000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,361
USD20 26,150 26,200 26,361
USD1 23,851 26,200 26,361
AUD 17,834 17,934 19,065
EUR 30,007 30,007 31,461
CAD 18,471 18,571 19,899
SGD 20,143 20,293 20,887
JPY 161.9 163.4 168.19
GBP 34,113 34,463 35,386
XAU 17,098,000 0 17,452,000
CNY 0 3,674 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/04/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80