Tỷ giá USD hôm nay (3/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, DXY giằng co quanh mốc 100 điểm

Diễn biến thị trường trong nước Sáng ngày 3/4, tỷ giá trung tâm trong phiên cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; đồng thời, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng đi ngang ở cả hai chiều.

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên 3/4 trong khoảng 23.851,65 - 26.362 VND/USD.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng chủ yếu tăng nhẹ ở chiều bán ra, phổ biến tăng 2 đồng, trong khi chiều mua diễn biến phân hóa. Đáng chú ý, Sacombank giảm mạnh 104 đồng ở chiều mua, trong khi nhóm ngân hàng lớn như: Agribank, BIDV, Vietcombank cùng tăng nhẹ khoảng 2 đồng hai chiều, giữ mặt bằng ổn định. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD dao động quanh 27.480 - 27.520 đồng, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 2/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ở tỷ giá EUR, xu hướng giảm là chủ đạo và lan rộng, với nhiều ngân hàng điều chỉnh mạnh; Techcombank giảm sâu tới 194 - 195 đồng (mua vào - bán ra), Sacombank giảm 171 đồng hai chiều. Trong khi đó, Vietcombank tăng nhẹ khoảng 46 - 48 đồng hai chiều mua - bán tỷ giá EUR.

Đối với tỷ giá GBP, diễn biến phân hóa rõ nét nhưng nghiêng về giảm, khi nhiều ngân hàng giảm mạnh như Sacombank, Techcombank giảm khoảng 240 đồng... Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể như Vietcombank khoảng 160 đồng; HSBC tăng 79 - 86 đồng (mua vào - bán ra).

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - sau khi giảm 0,11% trong sáng hôm qua xuống 99,54 điểm đã đảo chiều tăng trở lại, đưa mặt bằng USD phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, đến sáng nay, DXY quay đầu giảm nhẹ 0,05%, hiện ở mức 99,98 điểm, cho thấy xu hướng giằng co quanh ngưỡng 100 điểm vẫn chi phối.

Diễn biến cùng chiều, tỷ giá USD so với các đồng tiền chủ chốt nhìn chung suy yếu nhẹ. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8663, giảm 0,04%; tỷ giá USD/GBP còn 0,7554, giảm 0,09%; tỷ giá USD/JPY xuống 159,47, giảm 0,10%, phản ánh đà điều chỉnh của đồng bạc xanh sau nhịp tăng đêm qua. Trong khi đó, USD/CNY gần như đi ngang tại 6,8866.

Đồng USD đã phục hồi trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cứng rắn hơn về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, kéo dòng vốn quay lại các tài sản trú ẩn an toàn. Trong thông điệp được chờ đợi, thay vì đưa ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, ông Trump tiếp tục sử dụng các tuyên bố cứng rắn, thậm chí đe dọa đẩy Iran “trở lại thời kỳ đồ đá”, đồng thời kêu gọi các đồng minh hành động quyết liệt hơn, bao gồm việc đảm bảo lưu thông qua eo biển Hormuz.

Những phát biểu này đã đảo chiều tâm lý thị trường, làm suy yếu kỳ vọng trước đó về việc xung đột sớm hạ nhiệt - yếu tố từng gây áp lực lên USD và hỗ trợ các đồng tiền khác trong đầu tuần.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD/JPY tiến sát ngưỡng 160, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp từ phía Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nếu đà mất giá của yên Nhật tiếp diễn.

Còn Bank of America - một trong những thương hiệu và tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ dự báo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể tăng lãi suất thêm hai lần trước khi chuyển sang chu kỳ nới lỏng. Nhận định này phản ánh kỳ vọng giá năng lượng cao, hệ quả từ căng thẳng Trung Đông, sẽ kéo dài đến hết năm 2026, qua đó làm gia tăng nguy cơ lạm phát lan rộng trong nền kinh tế Anh./.