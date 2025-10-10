Ngày 10/10: Giá bạc nối đà tăng mạnh

Sáng 10/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 49,126 USD/oune. Trong nước, các thương hiệu nối dài đà tăng mạnh, với mức tăng lên tới 28.000 đồng/lượng so với phiên sáng 9/10.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 10/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.895.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.954.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 9/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.585.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.619.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 28.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 9/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.587.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 28.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 9/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 10/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.585.000 1.619.000 1.587.000 1.625.000 1 kg 42.278.000 43.176.000 42.330.000 43.327.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.593.000 1.627.000 1.595.000 1.633.000 1 kg 42.484.000 43.388.000 42.526.000 43.539.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.895.000 1.954.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 50.533.207 52.106.536

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:21:07 sáng 10/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 49,126 USD/oune, tăng 0,161 USD/oune so với phiên sáng 9/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.297.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.302.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 12.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 13.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên sáng 9/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:21:07 sáng 10/10/2025

Giá bạc tăng mạnh trong bối cảnh thị trường nỗ lực tạo đà tiến tới ngưỡng 50 USD/ounce, một mốc quan trọng mang ý nghĩa lịch sử.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, đây là vùng giá đã nhiều lần trở thành "đỉnh" của thị trường trong quá khứ, xuất hiện ít nhất ba lần trong các chu kỳ tăng mạnh của bạc.

Mốc 50 USD/ounce không chỉ có giá trị về mặt kỹ thuật mà còn mang tính tâm lý rất lớn đối với giới đầu tư, bởi nó được ví như "bức tường gạch khổng lồ" mà giá bạc chưa thể phá vỡ dứt khoát kể từ năm 1979.

"Ở thời điểm hiện tại, thị trường bạc vẫn chứng kiến những dao động mạnh, khi các nhà đầu tư đang tìm cách tích lũy thêm động lực để bứt phá qua vùng cản lịch sử này. Ngưỡng 50 USD/ounce giống như điểm kiểm tra cuối cùng cho xu hướng tăng dài hạn. Nếu giá có thể đóng cửa ổn định trên mốc này, đó sẽ là tín hiệu cực kỳ lạc quan, có thể mở ra một chu kỳ tăng mới của kim loại quý", ông nói.

Tuy nhiên, Christopher Lewis cho rằng, trước khi đạt được điều đó, những nhịp điều chỉnh ngắn hạn là khó tránh khỏi. Mỗi lần thị trường tăng quá nhanh, nhà đầu tư thường có xu hướng chốt lời, khiến giá tạm thời lùi về các vùng hỗ trợ kỹ thuật./.