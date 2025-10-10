Chứng khoán ngày 10/10: Cổ phiếu bất động sản nổi sóng, VN-Index hướng tới những đỉnh cao mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/10) khép lại phiên giao dịch cuối tuần với sắc xanh áp đảo, VN-Index tăng mạnh lên 1.747,55 điểm mức cao nhất từ trước đến nay. Thông tin chính thức về việc nâng hạng thị trường cùng sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup, đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ đưa chỉ số lập đỉnh lịch sử.

VN-Index tăng hơn 30 điểm

Tâm lý hưng phấn bao trùm, VN-Index tiếp tục bùng nổ trong phiên cuối tuần. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +31,08 điểm, lên mức 1.747,55 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất trong phiên, tương đương mức tăng 1,81% so với phiên hôm qua và tiếp tục thiết lập kỷ lục điểm số mới.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+6,96), VHM (+6,96), HPG (+2,25), FPT (+2,02), VPL (+2,06)… Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VNM (-0,79), VIX (-1,18), BCM ( 0,3),VIB (-0,25), PLX (- 0,15).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 177 mã tăng giá, 72 mã giữ giá tham chiếu, có tới 125 mã giảm giá.

Trong phiên giao dịch hôm nay độ rộng thị trường thị trường tích cực với đa phân các ngành tăng điểm, trong đó ngành bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành tài nguyên cơ bản và thực phẩm đồ uống. Ở chiều ngược lại dịch vụ tài chính, hàng cá nhân và gia dụng là những nhóm ngành giảm điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 10/10.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +39,68 điểm lên mức 1.980,57 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế khi có 22 mã tăng, 3 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 5 mã giảm giá.

Thanh khoản toàn thị trường bật tăng đạt gần 34.000 tỷ đồng, tăng 6,34% so với phiên giao dịch trước đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn sau khi thông tin nâng hạng thị trường chính thức được công bố.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,2 điểm về mức 273,62 điểm, trong khi UPCoM-Index lại tăng +0,91 điểm, lên mức 111,61 điểm.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ nhưng có phần tích cực hơn khi họ bán ròng với giá trị 637 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 447 tỷ đồng. Theo sau, VHM là mã tiếp theo được gom mạnh 276 tỷ đồng. Ngoài ra, VIC và FPT cũng được mua lần lượt 217 và 140 tỷ đồng. Ngược lại, VPB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 310 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MSN và CTG cũng bán 266 tỷ đồng và 263 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 189 tỷ đồng.

Biên độ tăng điểm tuần lớn nhất

Ngày giao dịch cuối tuần kết thúc, mang theo nhiều sự kỳ vọng của nhà đầu tư về một tương lai rực rỡ cho thị trường chứng khoán Việt Nam khi chỉ số chung bất ngờ tiếp cận sát tới mốc giá 1,.750 điểm, nằm ngoài dự đoán của phần lớn nhà đầu tư. VN-Index bứt phá hơn 100 điểm (101,73 điểm) trong một tuần duy nhất nhờ sức bật tới từ các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, vốn đã đóng vai trò hạt nhân trong việc dẫn dắt chỉ số bứt phá mạnh mẽ kể từ thời điểm tin tức nâng hạng thị trường được công bố. Trong khi đó, phần còn lại của thị trường chung, trung bình các mã chỉ sở hữu mức hồi phục quanh ngưỡng 5 – 8% kể từ vùng giá đáy gần nhất.

Thực tế nhìn cụ thể vào diễn biến của từng cổ phiếu, phần lớn hiệu quả sinh lời ở mức kém hơn so với VN-Index trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh tuần qua ở mức kém dồi dào và dòng tiền không có yếu tố lan tỏa đồng thuận. Bỏ qua những hoài nghi, VN-Index vẫn đóng cửa gần cao nhất tuần và trở thành tuần có biên độ tăng điểm lớn nhất mọi thời đại, vượt xa mọi thời điểm bùng nổ khởi sắc khác trong quá khứ.

VN-Index tăng mạnh lên 1.747,55 điểm mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: T.L

Trong phiên giao dịch hôm nay, sức mạnh đáng nể nhất vẫn là nhóm cổ phiếu Vin. VIC chốt phiên sáng tăng yếu 0,45%, tức là riêng chiều nay tăng thêm 6,49% nữa. VHM mạnh từ sáng, đến chiều chỉ lên thêm 2,07% là kịch trần. VRE có màn bay cao tương tự VIC, tăng thêm 6,32% riêng buổi chiều và đóng cửa tăng 6,18%.

Ngoài nhóm Vin, rổ VN30 chỉ có thêm vài cổ phiếu biến động giá đáng kể như STB tăng thêm 1,34%, đóng cửa tăng 0,67%; SSB tăng thêm 1,57%, vượt tham chiếu 1,83%; MWG tăng thêm 1,23%, đảo chiều chung cuộc tăng 0,61%; MSN tăng thêm 1,08%, vượt tham chiếu 1,2%. Thống kê nhóm VN30 phiên chiều có 16 mã tăng cao hơn buổi sáng và 10 mã tụt giá. Ngoài các cổ phiếu kể trên, phần còn lại biến động rất ít.

Thị trường có tuần giao dịch với điểm nhấn lịch sử FTSE Russell công bố thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Bên cạnh thông tin tăng trưởng GDP quý III ở mức cao, qua đó kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 trên 8%. Đây là điểm nhấn, bước chuyển mình của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhà đầu tư lạc quan trở lại sau giai đoạn tích lũy, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quí III kỳ vọng tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quí III và cuối năm 2025./.