Hải quan thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 379.816 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong tháng 10/2025, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan đã hoàn thành 4 đề án trình Chính phủ, 1 đề án trình Bộ Tài chính, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41.564 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước (tương ứng tăng 3.770 tỷ đồng)...

Ngày 4/11/2025, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ, Cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2025.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị. Ảnh: CHQ

Theo Cục Hải quan, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong tháng 10/2025, ngành Hải quan đã hoàn thành 4 đề án trình Chính phủ, 1 đề án trình Bộ Tài chính và 18 đề án cấp Cục; đang thực hiện: 1 đề án trình Chính phủ, 2 đề án trình Bộ Tài chính và 1 đề án cấp Cục.

Trong tháng 10/2025, Cục Hải quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2025. Trong đó đã đạt được một số kết quả nổi bật như: tổ chức các hội nghị, cuộc họp trọng tâm, gồm hội nghị trực tuyến chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị và thực hiện mô hình hải quan số; hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp trung ương quý III/2025; hội nghị chuyên đề hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát ma túy và tiền chất của cơ quan hải quan.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Hải quan Anh để thống nhất nội dung dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Về công tác thu ngân sách nhà nước, Cục Hải quan cho biết, trong tháng 10/2025, toàn ngành đã thu ngân sách đạt 41.564 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước (tương ứng tăng 3.770 tỷ đồng). Cộng hưởng kết quả của tháng 10, luỹ kế từ ngày 1/1/2025 - 31/10/2025, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 379.816 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán được giao, bằng 80,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024 (tương ứng tăng 32.384 tỷ đồng).