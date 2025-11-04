Hải quan hoả tốc chỉ đạo ứng phó với bão Kalmaegi

(TBTCO) - Sáng ngày 4/11/2025, Cục Hải quan ban hành Công điện hoả tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nhân lực, vật lực chủ động ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực giữa và nam Biển Đông, sau đó có thể tác động đến đất liền Trung Bộ.

Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho trụ sở làm việc, nhà kho, tàu thuyền... Ảnh: TL

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, đảm bảo an toàn trụ sở, kho tàng, phương tiện và duy trì thông suốt hoạt động nghiệp vụ hải quan trong mọi tình huống, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung quan trọng:

Thứ nhất, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Công điện của Thủ tướng Chính phủ (nếu có) và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Chủ động trong công tác dự báo tình hình; căn cứ đặc điểm của địa bàn cơ sở triển khai ngay các kế hoạch, phương án bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Thứ hai, tập trung cao cho công tác phòng chống bão và lũ lụt; khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của mưa bão.

Triển khai các phương án "4 tại chỗ" (bao gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); chủ động phối hợp với các ban ngành của địa phương trong phòng chống bão, cứu nạn, cứu hộ; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra.

Thứ ba, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn trụ sở làm việc, nhà kho, tầu thuyền và các công trình khác; có phương án đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc và hàng hóa; yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, đưa phương tiện tàu thuyền đi tránh bão an toàn.

Thứ tư, tuân thủ hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chuẩn bị đảm bảo đối phó với mưa, bão, lũ gây ra đối với các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị chia cắt dài ngày.