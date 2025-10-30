Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác đấu tranh chống buôn lậu

(TBTCO) - Ngày 29 - 30/10/2025 tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ VI với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ làm công tác kiểm soát từ cấp Trung ương đến địa phương của hải quan hai nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Quang Toàn – Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Trưởng đoàn Hải quan Việt Nam đánh giá: “Qua 5 kỳ hội nghị, hai bên không ngừng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát biên giới và triển khai nhiều hoạt động hợp tác nghiệp vụ thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động thương mại song phương và khu vực”.

Ông Vũ Quang Toàn, Trưởng đoàn Hải quan Việt Nan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Tại hội nghị lần này, hai bên đã trao đổi chi tiết về các biện pháp hợp tác cụ thể, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong công tác phòng, chống buôn lậu và buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua đã được ghi nhận, tính đến 15/9/2025, Hải quan Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 13.000 vụ việc vi phạm; khởi tố 15 vụ và chuyển khởi tố 93 vụ.

Riêng tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia bắt giữ 156 vụ, khởi tố 1 vụ việc và chuyển kiến nghị khởi tố 9 vụ. Các thủ đoạn vi phạm phổ biến bao gồm: Lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, tổ chức để khai gian, nhập lậu hàng hoá nhập khẩu có điều kiện và lợi dụng loại hình quá cảnh để trà trộn, cất giấu hàng không được phép quá cảnh, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất xứ nhằm thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Về công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tính đến ngày 15/9/2025, Hải quan Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ: 152 vụ/194 đối tượng, thu giữ gần 2,3 tấn ma tuý, chủ yếu là ma túy tổng hợp. Riêng tuyến biên giới Tây Nam giáp Campuchia đã bắt giữ 10 vụ và 20 đối tượng.

Bên cạnh đó, hai bên đã đề xuất một số định hướng hợp tác trong thời gian tới như: Tăng cường phối hợp trong việc kiểm soát hàng hóa có nguy cơ buôn lậu cao tại khu vực biên giới của hai nước. Cập nhật lại danh sách đầu mối liên lạc từ trung ương đến địa phương để thúc đẩy trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả giữa hai bên. Phối hợp trong công tác tuyên truyền về tác hại của các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy đến nền kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia tới cư dân biên giới hai nước, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nou Sytha - Cục trưởng Cục Trấn áp và chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào hiệu quả hợp tác giữa hai lực lượng hải quan, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong các hoạt động nghiệp vụ và xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai nước./.