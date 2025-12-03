(TBTCO) - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện “kế hoạch cao điểm” chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trên thực tế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo lực lượng hải quan tích cực vào cuộc từ sớm.

Thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm từ sớm, từ xa

Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 11554/VPCP-V.I truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành cùng các lực lượng chức năng từ Trung ương đến cơ sở thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và thông báo tổng kết đợt cao điểm 6 tháng đầu năm.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, trên cương vị Phó Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026; sau đó các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức quán triệt, đảm bảo triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Cán bộ hải quan kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu, kịp thời phát hiện vi phạm. Ảnh: CTVAH

Mục tiêu của đợt cao điểm được Phó Thủ tướng chỉ đạo, đặt ra rõ ràng là tuyên chiến không khoan nhượng với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt các mặt hàng như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, tiêu dùng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng giả.

Các lực lượng được yêu cầu “liên tục ra quân, làm ngày làm đêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, phối hợp chia sẻ thông tin, thống nhất phương án kiểm tra, giám sát; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nắm rõ thủ đoạn gian lận, sẵn sàng tố giác vi phạm.

Trao đổi với phóng viên về việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu cuối năm 2025, lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính luôn quan tâm chỉ đạo đôn đốc lực lượng hải quan thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm chống buôn lậu theo chỉ đạo của Chính phủ có chiều sâu, từ sớm, từ xa trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần làm lành mạnh hoạt động kinh tế, chống thất thu ngân sách.

Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh Theo Cục Hải quan, trong đợt cao điểm, ngành Hải quan quan tâm đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh, phân phối nội địa, đặc biệt với mặt hàng nhạy cảm: thuốc lá, thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, ngoại tệ, vàng, hàng tiêu dùng, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Theo thống kê của Cục Hải quan, chỉ tính riêng trong tháng 10/2025, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.793 vụ vi phạm, tăng so với cùng kỳ năm trước; trị giá hàng hóa vi phạm ước đạt 1.856 tỷ đồng, số thu nộp ngân sách gần 46,1 tỷ đồng.

Con số này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng hải quan, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát xuyên suốt, nhất là trên các tuyến trọng điểm, cửa khẩu, đường biển, cảng biển, hàng không, nhằm chặn đứng các đường dây buôn lậu, chuyển tải bất hợp pháp, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện nay, Cục Hải quan đã và đang triển khai mạnh mẽ đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Kế hoạch 30141/KH-CHQ, bảo đảm kiểm soát chặt nhưng vẫn tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Tích cực ra quân chống buôn lậu

Lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết thêm, thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu theo Kế hoạch 30141/KH-CHQ, đơn vị cũng như nhiều chi cục hải quan khu vực trên cả nước đã chủ động vào cuộc từ sớm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII Võ Thành Ngoạn cho biết, tính đến ngày 14/11/2025, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 700 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1.238 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dự báo sẽ kéo theo nguy cơ bùng phát các hoạt động buôn lậu hàng tiêu dùng, pháo nổ, rượu ngoại, đường cát… Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ và ma túy qua biên giới có khả năng tiếp tục gia tăng.

Trước diễn biến này, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Trên tuyến biên giới, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, duy trì chia sẻ thông tin liên ngành và kiểm soát 24/7 tại đường mòn, lối mở, khu vực trọng điểm. Song song đó, công tác kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện nghiêm ngặt thông qua soi chiếu, kiểm tra thực tế đối với các lô hàng có rủi ro cao, tập trung vào nhóm mặt hàng dễ bị lợi dụng dịp tết như pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá điếu, hàng tiêu dùng, vàng, ngoại tệ và ma túy.

Chi cục Hải quan khu vực IX cũng đã triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đơn vị đã đưa vào “tầm ngắm” nhiều mặt hàng trọng điểm thường xuyên được các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới, trong đó có các mặt hàng tiêu dùng có giá trị lớn, thuế suất cao, rủi ro cao về buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn cho sức khỏe người dân, cộng đồng.

Ở tuyến đầu biên giới phía Bắc, Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh cũng đã ban hành Kế hoạch 2844/KH-HQMC, chính thức triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mục tiêu không để hình thành điểm nóng, vụ việc nổi cộm, góp phần ổn định thị trường cuối năm.

Theo đó, đơn vị đánh giá sát tình hình, xác định rõ đối tượng trọng điểm và siết chặt kiểm soát các nhóm hàng rủi ro cao như ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ; hàng tiêu dùng thiết yếu; cùng các mặt hàng trị giá lớn gồm ngoại tệ, kim loại quý, đá quý, rượu ngoại, thuốc lá, xì gà, xăng dầu và khoáng sản. Mục tiêu kép được đặt ra là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thị trường Tết, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay buôn lậu, chủ động tố giác hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo một thị trường Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh.