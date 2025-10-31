Ký kết hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan Việt Nam - Anh và Bắc Ai - Len

(TBTCO) - Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai – Len ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Tô Lâm tại Vương quốc Anh.

Chiều ngày 31/10/2025, Cục Hải quan cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ngày 29 - 30/10/2025, của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng được ủy quyền thay mặt Chính phủ Việt Nam, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai - Len về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (hàng đầu thứ 3 bên phải) tại Lễ trao văn kiện. Ảnh: CHQ

Hiệp định được trao tại Lễ trao văn kiện chính thức với sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước vào sáng ngày 30/9/2025 tại Vương quốc Anh theo giờ địa phương.

Cũng theo Cục Hải quan, trước khi Hiệp định được ký kết, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hải quan của Hải quan Việt Nam với các đối tác của Vương quốc Anh được thực hiện thông qua Thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Thu ngân sách và Hải quan Hoàng gia Anh và các Bản ghi nhớ với Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh. Với tính chất của các cam kết không mang tính ràng buộc cao nên các hoạt động hợp tác chủ yếu tập trung vào nội dung trao đổi thông tin về các quy định của pháp luật mỗi nước và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường năng lực cho các cán bộ Hải quan Việt Nam về nghiệp vụ kiểm soát cũng như tài trợ các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra giám sát hải quan.

Việc ký Hiệp định hợp tác cấp Chính phủ giữa hai nước là dấu mốc quan trọng tạo dựng khung pháp lý phù hợp cho hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan với phạm vi hợp tác rộng và chuyên sâu về các mảng nghiệp vụ kiểm soát, điều tra chống buôn lậu và gian lận thương mại đảm bảo cho dòng chảy thương mại giữa hai nước tăng trưởng bền vững.

Ngoài ra, việc ký kết Hiệp định cũng đảm bảo cho các cam kết về tạo thuận lợi thương mại tại các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thực hiện hiệu quả thông qua sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Hải quan của hai bên. Nội dung cam kết hợp tác về chương trình doanh nghiệp ưu tiên tại Hiệp định cũng sẽ tạo cơ hội và góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp ưu tiên, đảm bảo luồng thương mại hợp pháp giữa hai nước được lưu thông nhanh chóng.