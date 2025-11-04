(TBTCO) - Với chủ đề “An toàn - An tâm - An vui”, Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13 - 17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Đó là thông tin tại cuộc họp báo công bố tổ chức "Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025" do Bộ Công thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) tổ chức chiều ngày 4/11.

Phát biểu tại họp báo, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, theo thống kê, đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á đã vượt mốc 100 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam doanh thu bán lẻ thương mại điện tử (TMĐT) đạt 25 tỷ USD. Việt Nam được xếp vào quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT cao nhất khu vực, top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đứng thứ 3 về quy mô thị trường (sau Indonesia và Thái Lan) với trên 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là còn e ngại về chất lượng sản phẩm không như quảng cáo.

Bên cạnh đó, người mua lo sợ nhận được hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hoặc không đúng với hình ảnh và mô tả trên mạng. Thực tế này cho thấy, cần có những giải pháp đồng bộ và phù hợp hơn nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp uy tín trên thị trường.

Chia sẻ về định hướng năm 2025, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Online Friday 2025 sẽ tập trung xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui”.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông tin tại cuộc họp báo.

Chủ đề năm nay thể hiện rõ định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trở thành kênh mua sắm hiện đại, minh bạch, tin cậy và giàu trải nghiệm tích cực. Online Friday không chỉ hướng tới việc tạo dựng một sân chơi chung nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp họ yên tâm về chất lượng sản phẩm và giao dịch trực tuyến, mà còn mang đến sự tiện lợi, niềm vui và hứng khởi trong suốt hành trình mua sắm số.

Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tăng cường sự gắn kết và đồng hành bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo bà Lại Việt Anh, chương trình năm 2025 sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Nâng cao hoạt động trải nghiệm TMĐT và công nghệ số qua việc tổ chức Chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam và không gian trải nghiệm công nghệ; xây dựng niềm tin của người tiêu dùng bằng cách cung cấp ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, và tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái...

Ban Tổ chức chương trình cho biết, Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 được thiết kế với chuỗi hoạt động trọng tâm, nhằm củng cố niềm tin thị trường và nâng tầm giá trị thương hiệu trên không gian số.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX (Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương) chia sẻ, "Slogan “Vui là sắm, sắm là vui” được Ban tổ chức lựa chọn năm nay nhằm truyền tải tinh thần trẻ trung, gần gũi, khuyến khích người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, tận hưởng hoạt động mua sắm trực tuyến như một trải nghiệm văn hóa số đầy hứng khởi, thay vì chỉ là hành vi mua sắm thông thường.

Ban Tổ chức tin tưởng rằng khi người tiêu dùng, doanh nghiệp, nền tảng số và các bên liên quan cùng chung tay kiến tạo một môi trường thương mại điện tử lành mạnh, tin cậy và đầy cảm hứng, Online Friday 2025 sẽ trở thành dấu ấn đặc biệt - nơi mua sắm không chỉ “tiện” mà còn “vui”.