Khách hàng mua sắm tại một trung tâm thương mại ở bang Maryland. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn nhất mùa lễ hội đang thu hút người tiêu dùng Mỹ mua sắm trực tuyến vào ngày Cyber Monday (Siêu thứ Hai), sự kiện sẽ chính thức khép lại chuỗi mua sắm hậu Lễ Tạ ơn.

Theo dự tính của Adobe Analytics, người Mỹ có thể sẽ chi 14,2 tỷ USD cho mua sắm trực tuyến trong ngày 1/12, tăng 6,3% so với năm ngoái.

Trước đó, họ đã chi 11,8 tỷ USD trong ngày Black Friday (ngày thứ Sáu đen) và 6,4 tỷ USD vào Thanksgiving Day (lễ Tạ ơn), đều vượt dự báo của Adobe. Hiện các sản phẩm điện tử và thời trang được giảm giá trung bình là 30% và 26%.

Mặc dù người tiêu dùng muốn tìm kiếm ưu đãi tốt nhất nhưng áp lực từ giá bán lẻ tăng, thuế nhập khẩu của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng lo ngại về việc làm và tác động do tình trạng đóng cửa chính phủ trong 43 ngày phần nào ảnh hưởng đến hành vi chi tiêu của nhiều người.

Trong mùa lễ hội năm nay, Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (NRF) ước tính chi tiêu tại Mỹ sẽ vượt 1.000 tỷ USD nhưng tốc độ tăng sẽ chậm lại chỉ ở mức 3,7-4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các kế hoạch “mua trước, trả sau” (buy now, pay later) dự kiến có thể thúc đẩy 20,2 tỷ USD chi tiêu trực tuyến, tăng 11% so với năm ngoái, với phần lớn giao dịch được thực hiện trên thiết bị di động.

Sự chuyển dịch sang mua sắm trên thiết bị di động ngày càng rõ rệt. Adobe dự báo điện thoại thông minh, thiết bị đeo và các thiết bị cầm tay sẽ chiếm tới 56,1% tổng chi tiêu trực tuyến với trị giá 142,7 tỷ USD.

Các công cụ hỗ trợ mua sắm nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng, với ước tính đóng góp 14,2 tỷ USD trong tổng số 79 tỷ USD chi tiêu trực tuyến trong ngày Black Friday toàn cầu.

Dự kiến, các sản phẩm bán chạy trong Cyber Monday bao gồm máy chơi game Nintendo Switch 2, búp bê Labubu và các thiết bị điện tử phổ biến như iPhone 17, Google Pixel 10, Samsung Galaxy S25.

Cyber Monday là một sáng kiến marketing do trang bán hàng trực tuyến shop.org khởi xướng năm 2005, xuất phát từ một thống kê của Scott Silverman cho thấy trong năm 2004 đã có tới 77% các website thương mại điện tử chứng kiến sự gia tăng đáng kể giao dịch vào ngày thứ Hai đầu tiên sau lễ Tạ ơn.

Từ đó, Cyber Monday ra đời để tạo điều kiện cho khách hàng mua sắm trực tuyến một cách thuận lợi với nhiều ưu đãi hơn./.