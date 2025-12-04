(TBTCO) - Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về những chính sách mới liên quan thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và quy định tại Thông tư 51/2025/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tháo gỡ vướng mắc về thuế GTGT, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ban Nghiệp vụ thuế hải quan cho biết, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, hệ thống chính sách thuế được Chính phủ và Bộ Tài chính điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.

Cục Hải quan giới thiệu điểm mới về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt hữu ích đối với doanh nghiệp. Ảnh: AH

Theo đó, đối với thuế GTGT, đại diện cục Hải quan cho biết, Luật Thuế GTGT 48/2024/QH15 và các nghị định hướng dẫn có hiệu lực từ 1/7/2025 đã bổ sung nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đơn cử như bổ sung nhóm hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT như: hàng thuê tài chính đưa thẳng vào khu phi thuế quan; sản phẩm tài nguyên, khoáng sản theo danh mục của Chính phủ; tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế; hàng hóa phục vụ cư dân biên giới; di vật, cổ vật do cơ quan có thẩm quyền nhập khẩu. Quy định rõ, minh bạch về nguyên tắc áp dụng thuế suất giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, tránh tranh chấp.

Lãnh đạo Ban Nghiệp vụ thuế hải quan cho biết thêm, trong quá trình triển khai các chính sách thuế mới từ năm 2025, nhiều vướng mắc phát sinh đã được Cục Hải quan kịp thời hướng dẫn, đảm bảo việc thực thi thống nhất, minh bạch, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Cụ thể như việc triển khai thu thuế GTGT đối với hàng trị giá thấp. Khi Quyết định 01/2025/QĐ-TTg chính thức bãi bỏ toàn bộ Quyết định 78/2010/QĐ-TTg về miễn thuế GTGT đối với hàng giá trị nhỏ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, việc thu thuế đối với nhóm hàng này được thực hiện theo Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15. Bộ Tài chính đã ban hành công văn 1813/BTC-TCHQ hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục khai báo đối với tờ khai trị giá thấp. Cục Hải quan đã chỉ đạo triển khai thống nhất đến các đơn vị, đảm bảo không để ách tắc trong thông quan.

Thống nhất cách áp dụng thuế GTGT cho thuốc thú y, vắc xin thú y. Trước những phản ánh khác nhau về thuế suất đối với thuốc thú y và vắc xin thú y, Cục Hải quan đã phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để thống nhất hướng dẫn.

Theo công văn 29640/CHQ-NVTHQ, hàng hóa nhập khẩu nếu xác định là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh hoặc vắc xin, bao gồm thuốc thú y và vắc xin thú y, đều thuộc đối tượng thuế suất 5%. Việc ban hành hướng dẫn kịp thời giúp doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí, đồng thời tránh tình trạng áp dụng không thống nhất giữa các đơn vị hải quan.

Hải quan chủ động triển khai Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tại họp báo, đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan đã công bố điểm mới của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và các giải pháp triển khai của cơ quan hải quan.

Để đảm bảo việc thực thi Luật từ ngày 1/1/2026 diễn ra suôn sẻ, Cục Hải quan đã giao các đơn vị rà soát quy trình nghiệp vụ, cập nhật hướng dẫn đối với từng nhóm mặt hàng, nhất là nước giải khát, điều hòa, rượu bia, thuốc lá và hàng tạm nhập – tái xuất.

Cơ quan hải quan cũng tăng cường giải đáp vướng mắc, chuẩn hóa cách xác định đối tượng chịu thuế và thời điểm tính thuế, đảm bảo thống nhất từ cửa khẩu đến chi cục. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngành Hải quan khẳng định mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai Luật mới theo hướng minh bạch, hiệu quả và thuận lợi trong thông quan.

Tại họp báo, cơ quan hải quan cũng lưu ý nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được quy định trong Luật Thuế TTĐB.

Cụ thể, Luật đã bãi bỏ quy định áp thuế TTĐB đối với điều hòa có công suất từ 24.000 BTU trở xuống, giúp giảm nghĩa vụ thuế, hạ giá thành và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối điều hòa.

Danh mục hàng hóa không chịu thuế cũng được mở rộng gồm: hàng hóa sản xuất hoặc gia công để xuất khẩu, hàng xuất khẩu bị trả lại, phương tiện hoạt động trong khu di tích, bệnh viện, trường học, cùng trực thăng, tàu lượn phục vụ cứu hộ hoặc huấn luyện phi công. Các quy định này góp phần giảm áp lực thuế, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và mở rộng sản xuất.

Luật mới cũng bổ sung cơ chế cho phép khấu trừ và hoàn thuế TTĐB đối với nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp giải thể còn số thuế chưa khấu trừ, hoặc các trường hợp theo điều ước quốc tế. Đồng thời, Chính phủ được trao thẩm quyền trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh đối tượng chịu thuế/không chịu thuế để phù hợp với từng thời kỳ, tăng tính linh hoạt của chính sách.

Đồng thời, siết chặt quản lý nhóm hàng rủi ro, tăng minh bạch. Luật bổ sung nước giải khát có hàm lượng đường từ 5g/100ml trở lên vào diện chịu thuế; áp lộ trình thuế suất cao hơn với rượu bia, thuốc lá, kèm thuế tuyệt đối đối với thuốc lá, xì gà nhằm hạn chế gian lận, chuyển giá và thất thu thuế.

Quy định về đối tượng chịu thuế được làm rõ, như tách riêng máy bay, trực thăng, tàu lượn thay cho khái niệm “tàu bay”; quy định vàng mã không bao gồm đồ chơi trẻ em và đồ dùng dạy học. Các điều chỉnh này giúp tránh vướng mắc trong quá trình áp dụng.