Đến 9 giờ ngày 15/3, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sáng nay, cử tri rất phấn khởi, hào hứng tham gia bầu cử ngay từ lúc khai mạc, tỷ lệ cử tri đi bầu cử có tiến triển rất tốt.

Ngày 15/3/2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước.

Cập nhật đến 9 giờ cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong sáng nay, cử tri rất phấn khởi, hào hứng tham gia bầu cử ngay từ lúc khai mạc. Đến nay, tỷ lệ cử tri đi bầu cử có tiến triển rất tốt.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực thuộc phường Cửa Nam, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh.

Điều đáng nói, tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã tập trung từ rất sớm. Điều đó khẳng định, hôm nay thực sự là Ngày hội non sông của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận số lượng cử tri đi bỏ phiếu đông ngay từ những giờ đầu, nhất là sự tham gia tích cực của nhiều cử tri cao tuổi; các thanh niên, công nhân, người lao động, dân tộc thiểu số, cùng với sự tham gia có mặt rất trách nhiệm của các cử tri trẻ tuổi lần đầu cầm trên tay lá phiếu cử tri.

Bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh, những hình ảnh nổi bật tại các điểm bầu cử tại thời điểm khai mạc là hình ảnh thiêng liêng, sinh động, thể hiện sự liên tục trong đời sống chính trị, từ các thế hệ đã gắn bó lâu dài với đất nước cho đến thế hệ trẻ sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp củng cố, phát triển hệ thống chính trị.

Về tiến độ cử tri đi bầu, bà Tạ Thị Yên cho biết đến 9 giờ hôm nay, tỷ lệ cử tri đi bầu các xã ở Hà Tĩnh là 41,23%; Vĩnh Long 28,75%; Cà Mau 26,13%; Tây Ninh 22,41%. Một số xã khác trên địa bàn cả nước như: Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có 100% cử tri đi bầu; xã Phú Thuận (Đà Nẵng) đạt 55,1%; xã An Lạc (Bắc Ninh) đạt 70,91%; xã Long Quảng (Huế) đạt 77,38%.../.