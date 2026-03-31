Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng những quyết sách đúng đắn

Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, được tổ chức chiều 31/3.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp. Tại hội nghị này, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng, bao gồm 5 thành công và 5 bài học rút ra.

Về thành công, điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Theo báo cáo, đã có 76.198.214 cử tri trên tổng số 76.423.940 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,70%, mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại. 500 đại biểu Quốc hội đã được bầu đầy đủ, đồng thời đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã trong cả nước cũng được bầu đầy đủ theo quy định. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà sâu xa hơn là niềm tin chính trị, ý thức công dân, tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ ta, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thành công thứ hai là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách là 40%, cũng là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Quốc hội khóa XVI có 150 đại biểu nữ (chiếm 30%); 76 đại biểu người dân tộc thiểu số (chiếm 15,2%); 18 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 3,6%); 33 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 6,6%). Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước, chúng ta có đại biểu dân tộc Ơ Đu. Đây là những kết quả có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện được bước tiến đồng thời cả hai mặt: nâng cao chất lượng của đại biểu và bảo đảm tính bao trùm, tính đại diện của các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Thành công thứ ba là công tác chuẩn bị đã được triển khai sớm, bài bản, thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Trước ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành đầy đủ 27 văn bản pháp lý theo luật định, cùng với 14 nghị quyết và văn bản hướng dẫn; có thêm 34 tài liệu giải đáp kỹ thuật , hướng dẫn cho các địa phương.

“Từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự, … tất cả đều được tiến hành theo đúng lộ trình, đồng bộ và thống nhất. Cơ quan bầu cử các cấp hoạt động rất tích cực, chủ động và có trách nhiệm. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp trên cả nước”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị chiều 31/3.

Thành công thứ tư là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. Các nền tảng công nghệ đã được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và an toàn. Việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong quản lý cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác, tính minh bạch toàn bộ quy trình.

Cùng với đó, Cổng thông tin điện tử Hội đồng Bầu cử quốc gia và chuyên trang thông tin bầu cử đa ngôn ngữ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cử tri tiếp cận thông tin chính thống đầy đủ và rất kịp thời.

Thành công thứ năm là công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử đã được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định. Số lượng đơn thư thấp hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước, không phát sinh các vụ việc nghiêm trọng hay những tình huống bất thường ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Theo Tổng Bí thư, điều đó cho thấy sự chủ động, chuyên nghiệp và trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và các cơ quan bầu cử ở các cấp.

5 bài học kinh nghiệm quan trọng

Từ những kết quả đó, Tổng Bí thư cho rằng có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy lãnh đạo sâu sát, chính quyền chỉ đạo quyết liệt, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thì ở đó công tác bầu cử tiến hành nghiêm túc, nền nếp, đúng pháp luật, rất hiệu quả. Điều đó một lần nữa khẳng định, để công tác bầu cử thành công, yếu tố có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao của hệ thống chính trị.

Bài học thứ nhất là bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của hệ thống chính trị. Cuộc bầu cử vừa qua có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Bầu cử quốc gia; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan Trung ương cùng với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan bầu cử ở từng địa phương, ở từng cơ sở.

Bài học thứ hai là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật sự vì lợi ích chung. Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, trong từng khâu từ hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra, công bố danh sách, tiếp xúc cử tri đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu đều được công khai, minh bạch, chặt chẽ, khách quan.

Bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động, có tinh thần phụng sự nhân dân.

Bài học thứ ba là phải lấy người dân làm trung tâm trong toàn bộ quá trình bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn nhờ cử tri thấy được mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân. Việc tổ chức bầu cử sớm ở 217 khu vực đặc thù thuộc 11 địa phương cho thấy tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài trong ngày hội dân chủ của đất nước. Đây là bài học rất quan trọng về tính bao trùm, về bảo đảm quyền bầu cử thực chất cho mọi người dân, ở mọi vùng miền, trong mọi điều kiện.

Bài học thứ tư là công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh, nếu thông tin chính thống không đến đủ nhanh, đủ rõ, đủ gần dân, thì rất dễ để khoảng trống thông tin bị lấp đầy bởi tin sai, tin thiếu kiểm chứng. Thực tiễn cuộc bầu cử vừa qua cho thấy, khi chúng ta kết hợp tốt tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở với nền tảng số, dữ liệu dân cư, ứng dụng công nghệ, các kênh truyền thông đa dạng, thì hiệu quả vận động, hướng dẫn và sự đồng thuận xã hội sẽ cao hơn rất nhiều.

Trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn. Phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát, thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu.

Bài học thứ năm và cũng là bài học lớn nhất, là thành công của bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử. Lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng kết lại, Tổng Bí thư khẳng định cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 vừa qua đã để lại một dấu ấn rất quan trọng. Đó là sự hội tụ ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển của đất nước. Thành công ấy là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và trên hết là tinh thần trách nhiệm của hàng chục triệu cử tri Việt Nam.

Từ thành công ấy, chúng ta càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là một Quốc hội, là những HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và của vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, HĐND, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật, mỗi văn bản pháp luật, mỗi quyết định được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Với niềm tin đó, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.