(TBTCO) - Sáng ngày 15/3, hơn 1,1 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại các tổ bầu cử trên toàn tỉnh để tham gia bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong sáng 15/3, 1.512/1.512 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh Quảng Trị (bao gồm cả 3 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc xã Trường Sơn bỏ phiếu vào ngày 8/3/2026) đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc đúng thời gian quy định.

Lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang trọng, đúng thời gian quy định trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị trong sáng 15/3. Ảnh: Nhân Tân

Không khí lễ khai mạc diễn ra trang trọng, đúng quy trình, thời gian quy định và được cử tri đồng tình hưởng ứng tham dự. Lễ khai mạc có sự tham gia của cử tri và các thành phần theo quy định của Bộ Nội vụ. Một số khu vực bỏ phiếu có sự tham dự của đại diện Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng Trị, đại diện Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cấp xã, các Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

Ngay sau lễ khai mạc bầu cử, đông đảo cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với hệ thống thông tin tuyên truyền cơ sở đã tạo không khí phấn khởi của ngày hội lớn tại các khu vực bầu cử. Các cử tri bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 15, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Mai Anh

Tại khu vực bỏ phiếu số 15, tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương - Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 .

Ngay sau bỏ phiếu bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã động viên cán bộ, cử tri thực hiện đúng các quy định về bầu cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công.

Đông đảo cử tri trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia bỏ phiếu trong sáng 15/3. Ảnh: Nhân Tân

Tại các điểm bầu cử bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của xã Kim Phú, đông đảo bà con đồng bào Chứt, người Kinh ở đây đã nô nức cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử. Dân tộc Chứt gồm các tộc người Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, Arem, sinh sống chủ yếu ở rừng núi vùng cao, biên giới của tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Bà Đinh Thị Ngọc Lê, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Kim Phú cho biết, tại bản Mò O Ồ Ồ có hơn 174 cử tri là đồng bào Rục. Thời gian qua, cùng với cử tri cả nước, bà con đồng bào Rục nơi đây cũng dành sự quan tâm tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri tại các điểm bầu cử ở xã kim Phú, tỉnh Quảng Trị nghiên cứu thông tin, lựa chọn ứng viên mà mình tin tưởng. Ảnh: Hùng Tân

Chị Cao Thị Lệ Hằng (SN 2004), trú bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú là nữ sinh viên đầu tiên của tộc người Rục chia sẻ: “Em hiểu rằng lá phiếu bầu của mình sẽ góp phần chọn ra những người có đức, có tài để thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước, phát triển bản làng. Vậy nên em về bản từ sớm, đến điểm niêm yết để tìm hiểu thông tin các ứng viên. Em mong rằng sau sự kiện trọng đại này, bản làng em sẽ ngày càng phát triển, đời sống dân bản được nâng cao”.

Cũng tại đơn vị bầu cử số 1 của xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị một số cử tri sức khoẻ yếu không thể đến điểm bỏ phiếu. Tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà của những cử tri này để họ thực hiện quyền bầu cử.

Ông Ngọc Man (SN 1952), trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là cử tri người Rục cho biết, ông tham gia bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 1 của xã Kim Phú chia sẻ cho biết, bản thân ông mong lá phiếu của mình sẽ chọn ra những người xứng đáng, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

“Tôi thấy được sự thay đổi của đồng bào tôi, từ những ngày sống trong hang, cuộc sống chỉ dựa vào rừng. Rồi khi chính quyền đưa chúng tôi về đây dựng nhà, dạy chúng tôi trồng lúa nước, ngô, sắn, chăn nuôi. Tôi mong những người được bầu sẽ tiếp tục giúp bản làng người Rục phát triển hơn”, ông Man chia sẻ.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Trị có 77/78 xã, phường đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã bảo đảm theo quy định (riêng đặc khu Cồn Cỏ không thành lập Ủy ban bầu cử vì không tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu)

Tổ bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1 của xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị mang hòm phiếu đến tận nhà các cử tri lớn tuổi, sức khoẻ yếu. Ảnh: Hùng Tân

Tỉnh Quảng Trị đã thành lập 4 ban bầu cử tại 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 20 ban bầu cử tại 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; thành lập 497 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. UBND cấp xã đã quyết định thành lập tại mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử, hiện đã thành lập 1.512 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh.