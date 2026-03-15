Người dân Thủ đô háo hức, hân hoan đi bầu cử

(TBTCO) - Sáng ngày 15/3 hơn 1.450 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Nội đã được khai mạc trang nghiêm vào lúc 7h, hàng nghìn cử tri đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với đất nước.

Cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 uỷ ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Có 864 ứng viên tại 182 đơn vị bầu cử, tương đương 1,7 ứng viên cho mỗi đại biểu được bầu.

Trong 864 ứng viên có 392 nữ, chiếm 45,37%; 188 người là dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài Đảng, chiếm 7,52%.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng đến 19h ngày 15/3/2026. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày. Mỗi cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ 1 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND mà mình được tham gia bầu cử.

Trên địa bàn Hà Nội có hơn 1.450 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước, ngay từ sáng sớm, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam ghi lại những hình ảnh của người dân Thủ đô Hà Nội đi bầu cử trong sáng ngày hôm nay 15/3/2026.

T ừ 6h30 s á ng c á c th à nh vi ê n t ổ b ầ u c ử s ố 6 khu v ự c b ỏ phi ế u s ố 21 ph ườ ng Hai B à Tr ư ng, H à N ộ i đã ho à n t ấ t c á c c ô ng t á c chu ẩ n b ị , đó n c á c c ử tri đầ u ti ê n t ớ i tham d ự .

Cá c c ô ng t á c ki ể m tra v à ni ê m phong th ù ng phi ế u đượ c ti ế n h à nh đú ng tr ì nh t ự .

Nh ữ ng c ử tri đầ u ti ê n tham gia b ỏ phi ế u đượ c c á c th à nh vi ê n t ổ b ầ u cử hướng dẫn chi tiết trước khi phát phiếu bầu.

Những lá phiếu đầu tiên được các cử tri thực hiện lúc 7h sáng nay. Cử tri Nguyễn Trọng Hiệp, 70 tuổi tham gia bỏ phiếu ở t ố 6 khu v ự c b ỏ phi ế u s ố 21 phường Hai Bà Trưng.

Cử tri Nguyễn Minh Anh Thư, sinh năm 2007 lần đầu tiên tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 phường Cửa Nam.

Em bé Trần Thanh Hân tròn 1 tuổi, được bà nội là bà Nghiêm Thị Hoa 63 tuổi đưa đến điểm bầu cử số 16 của phường Hoàn Kiếm .

Hàng nghìn người dân đã tranh thủ đi bỏ phiếu vào đầu giờ sáng tại điểm bỏ phiếu số 6, Phường Hai Trưng.

Các thành viên thuộc các tổ bầu cử giám sát và hướng dẫn người dân, mỗi người chỉ được phát đúng số lượng phiếu theo quy định.

Mỗi cử tri sau khi tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình sẽ được đóng dấu đã bỏ phiếu.