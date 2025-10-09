Chứng khoán ngày 9/10: Cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ, VN-Index lập đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/10) tiếp tục có diễn biến tích cực sau thông tin nâng hạng. Tâm lý thị trường lạc quan hơn và thanh khoản đã cải thiện khá tốt. VN-Index tăng điểm đầu phiên, rung lắc kiểm tra vùng giá 1.700 điểm và tiếp tục tăng điểm tốt trong phiên chiều và ghi nhận mức kỷ lục mới của chứng khoán.

VN-Index tăng gần 13 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến phiên giao dịch khá tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +18,64 điểm, lên mức 1.716,48 điểm, mức điểm cao nhất 25 năm thị trường chứng khoán.

Độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá và số cổ phiếu giảm giá không có sự chênh lệch lớn. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 157 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu, có tới 146 mã giảm giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 9/10.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VHM (+7,53), CTG (+2,68), VPB (+1,87), BSR (+1,40), VIC (+1,26)… Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,51), LPB (-0,54), HPG ( 0,44), SSI (-0,26), VNM (- 0,24).

Trong phiên giao dịch hôm nay độ rộng thị trường thị trường khá cân bằng với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành bất động sản. Ở chiều ngược lại dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản và công nghệ thông tin là những nhóm ngành giảm điểm trong phiên hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +17,94 điểm lên mức 1.940,89 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế khi có 18 mã tăng, 1 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 11 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 31.823 tỷ đồng, tăng 1,57% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 34.476 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,6 điểm, lên mức 274,94 điểm, trong khi UPCoM-Index lại tăng +0,27 điểm, lên mức 110,7 điểm.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 1.742 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.604 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 150 tỷ đồng. Theo sau, TCB là mã tiếp theo được gom mạnh 148 tỷ đồng. Ngoài ra, BSR và LPB cũng được mua lần lượt 148 và 110 tỷ đồng. gược lại, HPG là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 217 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu SSI và VRE cũng bị "xả" 188 tỷ đồng và 157 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 105 tỷ đồng.

Dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc cơ hội

Thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index đóng cửa trên 1.716 điểm, tăng thêm gần 19 điểm so với hôm qua. Đây tiếp tục là mức cao mới trong lịch sử 25 năm của chứng khoán Việt Nam.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng nói riêng và các bluechips VN30 nói chung giao dịch tích cực hơn đáng kể. Thống kê có 18/30 mã nhóm này tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 10 cổ phiếu khác tụt giá. Tăng ấn tượng nhất là các trụ ngân hàng trừ VCB. CTG có nhịp “bay cao”, đóng cửa CTG vượt tham chiếu 3,97% trong khi chốt phiên sáng vẫn còn giảm 0,19%. VPB cũng khá mạnh, tăng riêng chiều nay 2,23%, đóng cửa tổng cộng +3,22%. Đây là hai mã ngân hàng thuộc top 10 vốn hóa của sàn HoSE. Các mã ngân hàng còn lại cũng tốt, VIB, TPB, TCB, STB, MBB, BID, ACB đều tăng cao hơn phiên sáng và vượt tham chiếu.

Bên cạnh đó, VHM là mã góp mức tăng nhiều nhất cho chỉ số chung. Cổ phiếu của Vinhomes tăng trần lên 115.000 đồng một đơn vị với thanh khoản hơn 1.475 tỷ đồng, cao thứ 2 toàn thị trường. Ngoài ra, VN-Index còn được hỗ trợ bởi BSR (tím trần) hay VIC. Ở chiều ngược lại, VCB là mã tác động xấu nhất tới chỉ số.

Dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới. Ảnh: T.L

Cùng với VHM, bất động sản cũng trở thành nhóm có chỉ số ngành tăng mạnh. Các mã CEO, VRE, DIG tích luỹ thêm 4-5,3%. Ngoài ra, cổ phiếu CII, PDR, IDC hay HDC cũng ghi nhận mức cải thiện tốt về thị giá.

Sau khi chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng 9/2025 tương ứng 1.710 điểm, VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Trong khi VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970 điểm -2.000 điểm.

Sau thông tin nâng hạng lên thị trường mới nổi và với tăng trưởng GDP quý III/2025 tăng 8,23%. Đồng thời một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố, dự tính kết quả kinh doanh quí III tăng trưởng tích cực. Điều này dẫn đến tâm lý thị trường tích cực hơn, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng tăng trưởng tốt.

Các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III và cuối năm 2025./.