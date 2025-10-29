(TBTCO) - Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã Ck: IDP) mới công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với mức lỗ gần 134 tỷ đồng, kéo theo 9 tháng báo lỗ 62,7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF (mã Ck: IDP) cho thấy kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế 133,7 tỷ đồng trong quý III, kéo lũy kế 9 tháng đầu năm từ lãi chuyển sang âm 62,7 tỷ đồng.

Trong quý III/2025, doanh thu thuần của LOF đạt 1.618 tỷ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ 2024. Dù giá vốn hàng bán giảm nhẹ 5,4% xuống 1.147,9 tỷ đồng, song biên lợi nhuận gộp co hẹp đáng kể khi lợi nhuận gộp chỉ còn 470,1 tỷ đồng, giảm 43,7%. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận kết quả âm 133,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 300 tỷ đồng.

Công ty Sữa Quốc tế LOF (IDP) ghi nhận khoản lỗ 62,7 tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh minh hoạ

Tính chung 9 tháng, LOF đạt doanh thu thuần 5.562,4 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, giá vốn tăng 8,3%, trong khi chi phí bán hàng tăng vọt 65,4% lên 1.860,4 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi lên 105,7 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế đảo chiều âm 62,7 tỷ đồng, giảm hơn 107% so với mức lãi 810,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Về tài chính, tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của LOF đạt 7.371 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm, chủ yếu nhờ đầu tư mở rộng nhà máy khiến tài sản dài hạn tăng 22,4%. Ngược lại, tài sản ngắn hạn giảm 6,7% do thu hẹp tiền mặt và đầu tư ngắn hạn. Nợ phải trả tăng 22,7% lên 4.320 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu giảm 10,9% còn 3.051 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu lên 1,42 lần – mức cao so với trung bình ngành.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh quý III tiếp tục âm 256,4 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương 408,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tiền và tương đương tiền đến cuối kỳ chỉ còn 155,1 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với đầu năm, phản ánh áp lực thanh khoản ngày càng lớn.

Bên cạnh kết quả kinh doanh suy giảm, ngày 3/10/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 307/QĐ-XPHC xử phạt LOF tổng cộng 185 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt vì không báo cáo kịp thời thay đổi cơ cấu cổ đông, chậm công bố báo cáo tài chính quý II và III/2023, báo cáo thường niên 2023, cũng như không công khai chi tiết thù lao lãnh đạo cấp cao./.