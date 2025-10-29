Chứng khoán ngày 29/10: Cổ phiếu ngân hàng giữ nhịp, VN-Index tiếp tục tăng điểm

(TBTCO) - Dù giằng co đầu phiên, nhưng thị trường chứng khoán hôm nay (29/10) duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. VN-Index có lúc tiệm cận sát mốc 1.700 điểm, song rung lắc cuối phiên chiều khiến chỉ số thu hẹp đà tăng đáng kể.

VN-Index duy trì đà tăng nhưng thu hẹp về cuối phiên

Sau phiên tăng điểm tốt hôm qua, quán tính tăng điểm của VN-Index được duy trì khi thị trường mở cửa. Song sự hoài nghi vẫn còn vương vấn khiến VN-Index biến động giằng co trong phần lớn phiên sáng. Tâm lý lấy lại và VN-Index tăng điểm khá tốt từ cuối phiên sáng sang đầu phiên chiều, hướng đến vùng kháng cự quanh 1.700 điểm. Tuy vậy, thị trường chịu áp lực rung lắc khiến đà tăng thu hẹp. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,33 điểm, lên mức 1.685,63 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 29/10

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VCB (+1,34), BID (+1,13), VJC (+1,05), HDB (+0,98), BSR (+0,82)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-6,82), VHM (-2,87), VRE (-0,43), HVN (-0,41), VPL (- 0,32).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 246 mã tăng giá, 39 mã giữ giá tham chiếu, trong khi chỉ có 88 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành hóa chất, tài nguyên cơ bản… Ở chiều ngược lại, ngành bất động sản giảm mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 chỉ tăng điểm nhẹ +0,48 điểm lên mức 1.949,76 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 22 mã tăng, 1 mã giữ giá tham chiếu và có chỉ có 7 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Thị trường phân hóa, thanh khoản cải thiện tốt ở các mã có kết quả kinh doanh tích cực. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 23.498 tỷ đồng, giảm -15,16% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 25.773 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,26 điểm lên mức 268,04 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,68 điểm lên mức 112,64 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, sau phiên mua ròng hôm qua, nhóm nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng 1.562 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.491 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu HDB và FPT được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 167 tỷ và 117 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu GEX, VJC và HAH nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 40-86 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại bộ đôi cổ phiếu ngân hàng ACB và MBB với tổng giá trị lên tới 929 tỷ đồng. Theo sau, 2 mã chứng khoán là VIX và SSI cũng bị bán ròng mạnh với giá trị từ 131-137 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu HPG cũng bị khối ngoại bán ròng 123 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 67 tỷ đồng.

Thị trường phân hóa tích cực

Thị trường chứng khoán hôm nay tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch và có thời điểm tiệm cận vùng giá 1.700 điểm. Trong những phút cuối, lực bán mạnh lên ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số thu hẹp biên độ tăng.

Xét theo ngành, ngân hàng có trạng thái đồng thuận nhất khi hầu hết cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. OCB tăng 4,2% lên 13.550 đồng, đứng đầu biên độ dao động giá trong nhóm này. HDB, SHB, LPB, BID và EIB lần lượt xếp sau với mức tăng 1,5 - 4%. VIB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất ngược dòng thị trường, đóng cửa với mức giảm 1%, còn 19.000 đồng.

Chỉ số VN-Index tăng hai phiên liên tiếp. Ảnh: T.L

Nhóm thép tiếp tục đi lên cổ phiếu HPG tích lũy 1,7%, lên 27.250 đồng. Một số mã vốn hóa nhỏ hơn như HSG, NKG, TLH dao động 0,3-1%. Cổ phiếu dầu khí cũng tăng điểm tích cực. BSR hôm nay chốt phiên tại giá trần và dư mua hơn 4,4 triệu đơn vị. POW, PVT, PVD và PLX có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 1-3,5%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa mạnh. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hỗ trợ cho đà hồi phục của chỉ số, còn ngược lại những cổ phiếu đầu ngành chịu áp lực xả hàng mạnh. VIC hôm nay mất 3,7% xuống 212.000 đồng, còn VHM, VRE và VPL điều chỉnh 1-3%.

Nhóm giảm giá hôm nay giao dịch chủ yếu vẫn là "họ Vin" còn số ít cổ phiếu khác đáng chú ý là VND giảm 1,2%; FRT giảm 2,03%; FTS giảm 1,84%; CTS giảm 1,13%; HVN giảm 1,81%…

Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm và kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay và giá cao nhất tháng 9/2025. Điểm tích cực là thị trường phân hóa tốt trong vùng giá này, lực cầu giá thấp gia tăng tốt. Tuy nhiên áp lực cung giá cao vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự.

Các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giữ giá tốt trong nhịp biến động hiện hữu của thị trường, đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể giải ngân từng phần, ưu tiên cổ phiếu đang điều chỉnh trong xu hướng tăng hoặc cổ phiếu ghi nhận tiến sâu vào vùng quá bán./.