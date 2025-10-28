Chứng khoán ngày 28/10: VN-Index đảo chiều bật tăng mạnh cuối phiên

(TBTCO) - Sau phiên giảm đầu tuần, thị trường chứng khoán hôm nay (28/10) tiếp tục ghi nhận những biến động mạnh. VN-Index có thời điểm giảm khoảng 30 điểm trước khi phục hồi tốt trở lại vào đảo chiều tăng ngược cuối phiên. Khối ngoại quay lại mua ròng, hỗ trợ tích cực tới tâm lý của nhà đầu tư.

VN-Index quay đầu tăng gần 28 điểm

Sau phiên giảm điểm mạnh, tâm lý thị trường bi quan hơn đối với các mã chịu áp lực bán mạnh. Thị trường giao dịch chậm trong phiên sáng với thanh khoản thấp. VN-Index chịu áp lực bán mạnh hơn trong đầu phiên chiều về vùng hỗ trợ 1.620 điểm. Thị trường sau đó phục hồi tốt ở hỗ trợ 1.620 điểm, tăng điểm trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,96 điểm, lên mức 1.680,5 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 28/10

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+5,39), VPB (+2,10), VJC (+1,71), FPT (+1,65), TCB (+1,53)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: TCX (-0,86), VPL (-03,9), BSR (-0,24), NVL (-0,17), HT1 (-0,05)

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 219 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu, có 94 mã giảm giá.

Đà hồi phục mang yếu tố lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, giúp độ mở nghiêng về sắc xanh với 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bán lẻ, hàng không và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dệt may, đường và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +48,52 điểm lên mức 1.949,28 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 28 mã tăng, 1 mã giữ giá tham chiếu và có chỉ có 1 mã giảm giá.

Thị trường biến động mạnh trên nền thanh khoản khớp lệnh đi ngang so với phiên hôm qua và thấp hơn -15,3% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 936 triệu cổ phiếu (-3,77%), tương đương giá trị đạt 29.712 tỷ đồng (-3,52%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,42 điểm lên mức 266,78 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,28 điểm về mức 110,96 điểm.

Tranh thủ đà chiết khấu của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài trở lại đà mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt +1,521 tỷ đồng. FPT +1,242 tỷ đồng, VRE +239 tỷ đồng và VPB +143 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB -396 tỷ đồng, SSI -102 tỷ đồng, PDR -68 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 73 tỷ đồng.

Hồi phục tốt từ ngưỡng hỗ trợ cứng

Thị trường chứng khoán hôm nay thoái trào trong nhịp giảm xuyên suốt phiên giao dịch sáng, VN-Index đứng trước nguy cơ gãy khỏi ngưỡng hỗ trợ cứng ở vùng giá 1.620 điểm. Tâm lý giao dịch bị đè nén khiến phần lớn nhà đầu tư khó có thể mường tượng một kịch bản tươi sáng hơn cho thị trường. Thế nhưng một lần nữa những điều bất ngờ nhất được dành tặng vào thời điểm then chốt, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, kéo một mạch tới 59 điểm kể từ mốc giá thấp nhất và hình thành cây nến “rút chân” tăng điểm rất tích cực với giá đóng cửa cao nhất phiên.

Đà hồi phục mang theo hiệu ứng lan tỏa khi tất cả nhóm ngành đều ghi nhận sức bật mạnh mẽ, trong đó một số cổ phiếu xuất sắc mang về sắc tím như CTD (xây dựng), HAH (vận tải biển) và VJC (hàng không). Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu họ Vingroup khi VIC và VRE từ mức giá sàn đã lội ngược dòng ngoạn mục và trở thành những nhân tố đóng góp lớn nhất tới chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, còn khoảng 40 mã giảm hơn 1% nhưng đa số thanh khoản thấp. Tổng nhóm này chỉ chiếm 4,2% giá trị khớp lệnh sàn HOSE. TCX giảm 3,83% khớp lệnh 262,2 tỷ đồng; NVL giảm 2,9% với thanh khoản 395,5 tỷ đồng; BSR giảm 1,33% với thanh khoản 332,9 tỷ đồng.

VN-Index có nhịp tăng/giảm đan xen trong những phiên gần đây. Ảnh: T.L

VN-Index có nhịp tăng/giảm đan xen trong những phiên gần đây. Hôm qua giảm điểm mạnh, nhưng hôm nay lại bật tăng điểm, lấy lại phần lớn số điểm đã mất hôm qua. Đóng cửa mức cao nhất ngày nhưng thanh khoản chưa có sự bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân 20 ngày (-15,3%). Vì vậy, phiên tăng hôm nay vẫn chưa xác nhận được tín hiệu đảo chiều tăng điểm trở lại. Nhịp hồi kỹ thuật vẫn có xác suất kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm.

Các chuyên gia nhận định, ngắn hạn chỉ số VN-Index đang tích lũy và phân hóa. Tuy nhiên chất lượng thị trường đã cải thiện, khả năng sinh lợi ngắn hạn đang mở rộng. Nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn dựa trên tăng trưởng kết quả kinh doanh hơn giai đoạn chỉ số chỉ tăng phụ thuộc vào số ít nhóm mã và mở rộng hơn ở các nhóm ngành. Tâm lý nhà đầu tư cũng đã cải thiện hơn đối với nhiều mã sau giai đoạn giảm giá mạnh, hay tích lũy kéo dài./.