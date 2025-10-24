Chứng khoán ngày 24/10: Biến động mạnh trong phiên, cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (24/10) khép lại tuần giao dịch với một phiên điều chỉnh nhẹ sau ba phiên đi lên, VN-Index trở lại sắc đỏ trước áp lực bán ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

VN-Index giảm gần 4 điểm

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Lực bán tăng mạnh khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu gần 20 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -3,88 điểm, về mức 1.683,18 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 24/10

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+3,57), FPT (+1,07), VNM (+0,73), VPL (+0,66), LPB (+0,62)..... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: TCB (-1,78), MBB (-1,41), VPB (-1,40), VIX (-0,70), SSI (-0,67)…

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 117 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có tới 190 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngân hàng, dịch vụ tài chính và hàng và dịch vụ công nghiệp là ba nhóm ngành dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, bất động sản, công nghệ thông tin và thực phẩm đồ uống là những nhóm ngành tăng điểm.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -1,18 điểm về mức 1.944,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm với số cổ phiếu giảm giá tương đối cân bằng, trong đó có 15 mã giảm, 3 mã giữ giá tham chiếu và có 12 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 28.789 tỷ đồng, tăng 26,24% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 29.940 tỷ đồng. Tuy nhiên đây vẫn là mức thấp so với thanh khoản trung bình giai đoạn trước.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index tăng +0,5 điểm lên mức 267,28 điểm, trong khi UPCoM-Index lại giảm -0,17 điểm về mức 110,87 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm này tiếp tục bán ròng với bán ròng với giá trị 1.875 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.767 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 246 tỷ đồng. Theo sau, MSN là mã tiếp theo được gom mạnh 154 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB và FRT cũng được mua lần lượt 74 và 42 tỷ đồng. Ngược lại, SSI là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 759 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và VCI cũng bị bán 346 tỷ đồng và 200 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 98 tỷ đồng.

Trạng thái rung lắc có thể tiếp diễn

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh nhưng chỉ trong vài phút thực hiện giao dịch giá mở cửa, ngay sau đó bị kéo về dưới tham chiếu. Sau đó, VN-Index diễn biến tích cực trở lại rồi tiếp tục bị nhuộm đỏ. Càng về cuối buổi, đồ thị càng trút xuống, có lúc về sát mốc 1.660 điểm, tức giảm gần 27 điểm, nhưng sớm cải thiện trước giờ nghỉ trưa. Sang buổi chiều, chỉ số đại diện sàn HoSE có phần tích cực hơn khi nhiều lần kiểm tra mốc tham chiếu, có thời điểm lấy lại sắc xanh tuy nhiên áp lực bán cuối phiến khiến chỉ số giảm điểm.

Dẫn dắt dòng tiền tiếp tục gồm nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, nhưng có sự phân hóa về hiệu suất. Ngân hàng và chứng khoán là hai ngành gây ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường. Trong nhóm 10 cổ phiếu làm VN-Index giảm điểm nhiều nhất, 8 đại diện từ hai ngành trên, lần lượt là TCB, MBB, VPB, VIX, SSI, VCB, TCX và STB.

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: T.L

Bất động sản là bệ đỡ giúp chỉ số chung không giảm quá sâu. Hỗ trợ thị trường nhiều nhất là VIC của Vingroup mới mức tăng 1,9% lên 219.000 đồng cùng thanh khoản gần 748 tỷ đồng. Ngoài ra, DXG hôm nay tăng 4,2% so với tham chiếu, còn CEO tích lũy thêm 2,7%. Nhiều mã khác như PDR, DIG, NVL, KDH, KBC cũng tăng dưới 1%. Tuy nhiên, ngành này đã có sự phân hóa khi CII, HDC sụt trên 2%. Hai đại diện "họ Vin" khác là VHM và VRE lần lượt giảm 0,4% và 1,5%.

Chuyên gia nhận định VN Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc do ảnh hưởng của vùng hợp lưu kháng cự quanh các đường MA ngắn hạn, bên cạnh hiệu ứng bán ròng từ khối ngoại. Hỗ trợ gần của VN Index là khu vực 1.660 – 1.670 điểm trong khi kháng cự gần là ngưỡng điểm 1.690 – 1.700 điểm.

Nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giữ giá tốt trong nhịp biến động hiện hữu của thị trường, đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh, ưu tiên cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và kết quả kinh doanh khả quan./.