Chứng khoán ngày 23/10: Dòng tiền chọn lọc, VN-Index có phiên phục hồi thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/10) tiếp tục phục hồi, tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp, với ảnh hưởng tích cực của số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index tăng điểm nhẹ đầu phiên, chịu áp lực điều chỉnh về 1.670 điểm và tăng điểm trở lại vào cuối phiên.

VN-Index tăng hơn 8 điểm

VN-Index giao dịch giằng co trong phiên sáng trước khi hồi phục trở lại vào phiên chiều. Chỉ số chính tăng điểm chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup khi đóng góp tổng cộng 12 điểm tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,56 điểm, lên mức 1.687,06 điểm.

Độ rộng của thị trường hôm nay cân băng khi số cổ phiếu tăng và cổ phiếu giảm giá không có sự chênh lệch lớn. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 157 mã tăng giá, 50 mã giữ giá tham chiếu, có 156 mã giảm giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 23/10

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+5,91), VHM (+1,77), MWG (+1,42), SHB (+0,3), VJC (+2,11)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: SSI (-2,47), GEX (-3,6), MSN (-1,01), FPT (-2,06), HPG (-0,75)…

VN-Index duy trì yếu tố phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành trong bối cảnh độ mở cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, cảng biển và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, công nghệ viễn thông và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +14,9 điểm lên mức 1.945,78 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá bằng số cổ phiếu giản giá, trong rổ có 14 mã tăng, 2 mã giữ giá tham chiếu và có 14 mã giảm giá.

Phiên phục hồi của thị trường trên nền thanh khoản sụt giảm đáng kể, -32,6% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 755 triệu cổ phiếu (-24,44%), tương đương giá trị đạt 24.620 tỷ đồng (-23,54%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,91 điểm lên mức 266,78 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,22 điểm lên mức 111,04 điểm.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.451 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.257 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 235 tỷ đồng, HDB và VJC cũng được mua ròng lần lượt 187 tỷ và 115 tỷ đồng. Cổ phiếu HDG và FRT xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng với giá trị mua khoảng 55-84 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu CTG với giá trị 263 tỷ đồng; xếp tiếp theo, cổ phiếu VHM, MSN và SSI bị khối ngoại bán ròng lần lượt 209 tỷ, 165 tỷ và 129 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB cũng bị bán ròng khoảng 97 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 204 tỷ đồng.

Thị trường phân hóa mạnh

Sự phân hóa mạnh mẽ tiếp tục diễn ra với sắc xanh, đỏ đan xen dù cho VN-Index tăng tới 8,56 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Khởi động nhiều khó khăn, tuy nhiên lực cầu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên chiều giúp thị trường giữ vững sắc xanh cho tới khi ngừng giao dịch.

Dẫn đầu đà tăng và cũng trở thành những cổ phiếu đóng góp số điểm nhiều nhất không ai khác ngoài VIC (+5,91%), cùng với PNJ (+5,25%) và LPB (+2,81%). Bên cạnh đó, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ cũng có thấy sức hút dòng tiền mạnh mẽ, có thể kể đến như VSC (+6,87%), HAH (+6,73%) và CTD (+5,52%). Ở chiều ngược lại, áp lực bán cuối phiên khiến cho số mã đóng cửa trong sắc đỏ nhiều hơn, tập trung mạnh vào những cổ phiếu có độ nhạy với thị trường như VIX, SSI (chứng khoán); HDC, DIG, CEO (bất động sản).

Trong phiên giao dịch hôm nay, vộ đôi "họ Vin" là động lực chính cho chỉ số chung. VIC của Vingroup tăng 5,9% lên 215.000 đồng với thanh khoản hơn 994 tỷ, cao thứ ba toàn thị trường. VHM của Vinhomes đóng cửa cao hơn 1,8% so với tham chiếu, thanh khoản gần 734 tỷ đồng.

Sự giằng co của thị trường cũng thể hiện rõ trên bảng điện từng ngành. Nhóm ngân hàng ghi nhận LPB, HDB, STB, VCB hay SHB giữ tốt sắc xanh. Tuy nhiên ngành này vẫn có nhiều mã giảm như TCB, CTG, VPB, MBB, TPB, BID, ACB hay EIB. Dòng tiền phân hóa mạnh cũng xuất hiện ở nhóm bất động sản.

VN-Index nối dài phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp. Ảnh: T.L

VN-Index nối dài phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên đà tăng đã chững lại cuối phiên và thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong gần một tháng trở lại đây là sụt giảm sâu so với mức bình quân 20 phiên (-32,6%). Sắc xanh của chỉ số chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung ở rổ VN30 mà không lan tỏa ra nhiều nhóm cổ phiếu khác. Vì vậy sắc xanh của phiên hôm nay không mang nhiều động lực cho sự đảo chiều tăng điểm, mà thiên vì nhịp hồi kỹ thuật.

Dù đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, song tín hiệu điều chỉnh trong 2 phiên giảm trước đó chưa bị bẻ gãy và mức độ rủi ro vẫn còn cao cho vị thế mua mới. Không loại trừ khả năng nhịp hồi kỹ thuật có thể kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm rồi mới quay lại xu hướng điều chỉnh. Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mua mới, ưu tiên nhịp hồi lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm căn bán, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu ở những danh mục đang rơi vào vùng rủi ro./.