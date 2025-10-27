Chứng khoán ngày 27/10: Áp lực bán mạnh hơn về cuối phiên, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/10) khởi đầu tuần mới trong tâm thế thận trọng. Sau nhịp hồi nhẹ đầu phiên sáng, áp lực bán lan rộng khiến chỉ số chung chịu áp lực giảm mạnh về cuối phiên.

VN-Index giảm hơn 30 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay hồi phục nhẹ đầu phiên với thanh khoản thấp. VN-Index kiểm tra lại kháng cự 1.700 điểm và sau đó tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều, thanh khoản gia tăng khi giá giảm ở rất nhiều mã, nhóm mã. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -30,64 điểm, về mức 1.652,54 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 27/10

Trong phiên 27/10, các cổ phiếu tăng điểm gồm: GVR (+0,80), POW (+0,25), BVH (+0,18), KBC (+0,17), FTS (+0,14).)...; các cổ phiếu giảm điểm gồm: VHM (-7,01), VIC ( 4,34), TCB (-1,66), VPB (-1,59), MWG (- 1,51).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 143 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 178 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, phiên hôm nay chứng kiến sự điều chỉnh mạnh của thị trường, tuy nhiên vẫn có một số nhóm ngành cho thấy nỗ lực bứt phá mạnh mẽ khi độ mở chỉ nghiêng nhẹ về sắc đỏ với 13/21 nhóm ngành giảm điểm. Dệt may, bất động sản khu công nghiệp và điện là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, bán lẻ và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -43,84 điểm về mức 1.900,76 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 24 mã giảm, 1 mã giữ giá và 5 mã tăng giá.

Lượng cung dồn mạnh vào thời điểm cuối phiên, đặc biệt trong phiên ATC, khiến thị trường giảm điểm mạnh trên nền thanh khoản ở mức thấp, -14,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 972 triệu cổ phiếu (+1,90%), tương đương giá trị đạt 30.796 tỷ đồng (+2,86%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index giảm -1,92 điểm về mức 265,36 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,27 điểm lên mức 111,24 điểm.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi nhà đầu tư ngoại bán ròng với giá trị 1.186 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.107 tỷ đồng. Cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 306 tỷ đồng, VPB cũng được mua ròng trên trăm tỷ đồng. Tiếp theo, cổ phiếu LPB, VIC và MSN nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 24 - 54 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu SSI với giá trị lên tới 576 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với giá trị gần 450 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu MWG, VCI và PDR cũng trong danh sách bán ròng mạnh, với giá trị lần lượt là 86 tỷ đồng, 86 tỷ đồng và 57 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 77 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay khởi đầu tương đối thuận lợi nhờ những tin tức tích cực. VN-Index mở gap tăng ngay khi mở phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới. Thế nhưng càng giao dịch về sau, thị trường càng cho thấy sự suy yếu trước áp lực bán, dàn trải ở nhiều nhóm ngành.

Ngoài ra, "cơn mưa rào nặng hạt" trong phiên ATC mang đến nhiều bất ngờ khi rất nhiều mã cổ phiếu có độ nhạy cao với thị trường, đặc biệt ở nhóm bất động sản như DIG, VHM và VRE, phải kết thúc phiên giảm với giá sàn. Bên cạnh đó, lượng cung hàng lan sang cả các bluechip nhóm bán lẻ (MWG) và ngân hàng (HDB, VPB) khiến chỉ số VN30 giảm tới -43,84 điểm (-2,25%), trở thành nguyên nhân chính khiến chỉ số VN-Index rơi về vùng giá 1.650. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy nỗ lực ngược dòng đáng nể và giữ vững sắc xanh cho tới hết phiên như FTS, DPM, POW.

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất. Ngoài hai đại diện "họ" Vingroup, một số mã vốn hóa nhỏ như DIG và CII cũng mất hết biên độ. Các cổ phiếu vốn hóa vừa như NVL, HDG, NLG, KDH điều chỉnh ít hơn, giảm 3 - 5% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã vốn hóa lớn như HDB, VPB, TCB, MBB đồng loạt đảo chiều từ tăng thành giảm 3 - 5%. Các mã đầu ngành này như VCB, BID và CTG cũng mất 1 - 2%. STB là trường hợp hiếm hoi lội ngược dòng thị trường, nhích thêm 0,2% lên 54.600 đồng.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa mạnh. Trong khi một số mã trụ như SSI, HCM, VND đóng cửa dưới tham chiếu, thì ORS, BSI và VIX vẫn giữ sắc xanh. ORS thậm chí có thời điểm chạm trần 15.500 đồng cùng thanh khoản tăng vọt so với cuối tuần trước.

Thép là một trong số ít ngành vận động ngược xu hướng thị trường. Trừ HPG giảm nhẹ, các mã còn lại của nhóm này như HSG, NKG, TLH, VCA đều chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 1 - 4%.

VN-Index giao dịch khá tiêu cực trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay. Áp lực bán lan rộng về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Thanh khoản phiên hôm nay tương đương với phiên trước đó, có khối lượng khớp lệnh hơn so mức bình quân 20 phiên. Phiên giảm hôm nay củng cố cho xu hướng giảm điểm đã hình thành trước đó và cắt đứt nhịp hồi kỹ thuật trong 3 phiên tăng điểm của tuần trước./.