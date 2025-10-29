Tăng tốc làm sạch dữ liệu, 9 tổ chức tín dụng dự kiến kết nối chấm điểm khả tín từ Cục C06

(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, việc triển khai Đề án 06 đang được đẩy mạnh trên toàn hệ thống ngân hàng. Các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán đã xác thực gần 134 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và tổ chức và đẩy mạnh làm sạch dữ liệu. Cùng với đó, hiện 9 tổ chức tín dụng nghiên cứu khai thác dịch vụ chấm điểm khả tín từ Cục C06.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chiều ngày 29/10 cho thấy, việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đang được triển khai tích cực trong toàn ngành ngân hàng.

Tăng tốc làm sạch dữ liệu, 9 tổ chức tín dụng dự kiến kết nối chấm điểm tín nhiệm từ C06. Ảnh minh hoạ.

Về kết nối cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 06 của ngành ngân hàng và Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện có 9 tổ chức tín dụng khác đang nghiên cứu tích hợp kỹ thuật nhằm kết nối, khai thác dịch vụ chấm điểm khả tín của C06. Từ đó, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và toàn xã hội.

Theo đó, các đơn vị đã và đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) để mở rộng xác thực khách hàng bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong mở tài khoản, sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

"Tính đến hết ngày 10/10/2025, đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VneID" - Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 06 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức ngoại tuyến (offline).

Hiện toàn hệ thống ngân hàng đã tích cực mở rộng ứng dụng định danh điện tử trong hoạt động nghiệp vụ, với 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai xác thực khách hàng bằng thẻ căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng di động; 63 tổ chức tín dụng triển khai xác thực qua thiết bị tại quầy.

Song song với đó, 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai xác thực qua ứng dụng VNeID, trong đó, 19 đơn vị đã đưa vào vận hành chính thức.

Ngoài ra, 28 ngân hàng và 4 trung gian thanh toán đã liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng để phục vụ chi trả trợ cấp qua ứng dụng VNeID. Trước đó, tính đến cuối tháng 8/2025, chỉ có vài ngân hàng, trung tâm thanh toán (VNPT Money) triển khai kết nối với VNeID để chi trả an sinh xã hội.

Với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn là trọng tâm, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch và xác minh thông tin khách hàng, ngăn ngừa tội phạm mạo danh.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu về dân cư, căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh và xác thực điện tử để làm sạch dữ liệu, nhận biết, xác minh chính xác khách hàng. Từ đó, phòng chống, ngăn ngừa việc tội phạm mạo danh, sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng cho mục đích bất hợp pháp.

Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư trong triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuận tiện, an toàn nhất đến với người dân, khách hàng.

Đề án này được coi là cơ hội mới cho ngành ngân hàng để tạo lập, khai thác, quản trị dữ liệu, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân./.