Nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID mới kết nối với một số ngân hàng

(TBTCO) - Nhiều ngân hàng đã kết nối với ứng dụng VNeID, cho phép người dân nhận trực tiếp khoản tiền an sinh xã hội một cách nhanh chóng, minh bạch, trong đó có 100.000 đồng quà tặng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tuy vậy, hiện mới chỉ một số ngân hàng và ví điện tử triển khai liên kết tài khoản với VNeID, mà chưa phủ rộng cả hệ thống.

Nhiều ngân hàng như: BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank... vừa đưa ra hướng dẫn khách hàng cách liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID để nhận trực tiếp các khoản chi an sinh xã hội.

Theo đó, sau khi đăng nhập VNeID, người dùng chọn mục “An sinh xã hội”, sau đó chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”, nhập passcode (mã bảo mật), chọn ngân hàng, điền số tài khoản. Nếu thông tin tại ngân hàng là chứng minh nhân dân 9 số thì người dân nhập thêm số chứng minh nhân dân, còn thông tin là căn cước 12 số thì bỏ qua mục này. Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, số căn cước, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu.

Hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu phê duyệt và chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản. Nếu chưa có tài khoản ngân hàng, người dân có thể tải ứng dụng ngân hàng trên Google Play hoặc App Store để mở tài khoản trực tuyến, sau đó quay lại VNeID để hoàn tất đăng ký.

Lưu ý, tài khoản liên kết phải bằng VND, trùng tên chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Thời gian phản hồi yêu cầu thường từ 20 giây đến 1 phút. Người dùng có thể kiểm tra tại mục “Lịch sử đăng ký”; trường hợp bị từ chối có thể do sai số tài khoản, tài khoản không hiệu lực hoặc thông tin cá nhân trên VNeID không khớp dữ liệu ngân hàng.

Danh sách các ngân hàng và ví điện tử kết nối VNeID để chi trả an sinh xã hội. Ảnh: T.L.

Điểm danh các ngân hàng và ví điện tử kết nối VNeID để chi trả an sinh xã hội Tính đến nay, cả 5 ngân hàng gồm: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB Bank đều thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội. Ngoài các ngân hàng kể trên, các tài khoản ngân hàng và tài khoản mobie money sau đây cũng được liên kết với VNeID để nhận tiền an sinh xã hội bao gồm: LPBank, Nam A Bank, PVcomBank, Sacombank, VNPT Money, Co-opBank, ShihanBank, TPBank, NCB, HDBank, KienlongBank, BVBank, ACB.

Tại Thông báo 56/TB-VPCP ngày 23/2/2025 kết luận phiên họp tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với 5 ngân hàng gồm: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB Bank triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam, mỗi người có một tài khoản an sinh xã hội.

Đồng thời, thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà cho toàn dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với mức 100.000 đồng/người. Việc chi trả phải hoàn thành trước ngày 2/9/2025, thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng bảo đảm thanh toán thông suốt, đủ tiền mặt; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để triển khai an toàn, đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp./.