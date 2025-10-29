Tỷ giá USD hôm nay (29/10): Thế giới và thị trường tự do đồng loạt giảm

Sáng ngày 29/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.091 VND/USD, giảm 4 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,74.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.891 VND/USD - 26.299 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.079 - 26.349 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.079 đồng 26.349 đồng Vietinbank 26.128 đồng 26.349 đồng BIDV 26.109 đồng 26.349 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.787 - 30.712 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.893 đồng 31.469 đồng Vietinbank 30.242 đồng 31.547 đồng BIDV 30.244 đồng 31.438 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167.15 đồng 177.77 đồng Vietinbank 168.91 đồng 178.41 đồng BIDV 169.84 đồng 177.38 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 29/10/2025, giảm 2 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.541 - 27.661 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,05%, hiện ở mức 98,74.

Đồng USD biến động mạnh so với đồng EUR trong phiên thứ Ba do chịu tác động từ nhiều báo cáo kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, đồng USD quay đầu giảm sau khi Conference Board cho biết niềm tin tiêu dùng của Mỹ giảm trong tháng 10, do các hộ gia đình lo ngại về khả năng tìm việc trong sáu tháng tới và giá cả tiếp tục tăng cao do thuế nhập khẩu.

Đồng Yên Nhật Bản tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, phục hồi sau bảy ngày liên tiếp suy yếu so với đồng USD, nhờ những phát biểu của một bộ trưởng Nhật Bản và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phần nào làm dịu lo ngại về việc Nhật Bản có thể áp dụng chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng hơn.

Đồng Yên Nhật chốt phiên tăng 0,44% so với đồng bạc xanh, đạt mức 152,18 Yên/USD.

Cùng thời điểm, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư. Đồng EUR tăng 0,14% lên 1,1659 USD. Đồng EUR cũng đạt mức cao nhất so với Bảng Anh kể từ tháng 5/2023, trong khi đồng Bảng giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ ngày 1/8./.