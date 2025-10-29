(TBTCO) - Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Văn kiện thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hội nhập, khẳng định mục tiêu phát triển toàn diện. Người dân, doanh nghiệp ở Ninh Bình đánh giá cao những nội dung văn kiện thể hiện, đặc biệt đã nêu bật được thành tựu phát triển của đất nước, chỉ rõ điểm nghẽn, đề ra mục tiêu cụ thể để xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chăm lo đời sống cho người dân

Qua tìm hiểu những nội dung trong phần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới cũng như hằng ngày theo dõi sự đổi thay, phát triển của đất nước, ông Dương Hồng Phiên, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Vụ Bản hoàn toàn nhất trí, đánh giá cao những nội dung được thể hiện trong dự thảo, vì văn kiện đã đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

Theo ông Dương Hồng Phiên, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, toàn diện, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 xảy ra, người dân đã được tiêm chủng miễn phí góp phần khống chế đại dịch, giảm nguy cơ tử vong. Hiện nay, hệ thống trạm y tế xã, phường hoạt động hiệu quả đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng cao. Mặt khác, việc miễn, giảm học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường học thể hiện tầm nhìn chiến lược, nhân văn sâu sắc.

Là một cán bộ văn hóa, ông Dương Hồng Phiên, cảm thấy vinh dự khi nội dung “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện” tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công cuộc đổi mới. Thực tế cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang phát triển sâu rộng tại địa phương, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, thư viện, Trung tâm học tập cộng đồng, di tích… ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, trở thành không gian sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Ông Dương Hồng Phiên cho rằng, thời gian tới, nhà nước cần ưu tiên đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, Nhà nước cần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Chi bộ thôn Minh Đức, xã Cổ Lễ cho rằng, văn kiện thể hiện rõ tinh thần đổi mới, không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà coi trọng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Những năm gần đây, đời sống người dân vùng nông thôn đã thay đổi rõ rệt, các chính sách của Nhà nước đến với dân thiết thực hơn, như bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí, chương trình nhà ở xã hội, chăm lo người nghèo, người cao tuổi. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp và xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong nỗ lực chăm lo đời sống người dân. Những chính sách nhân văn, đồng bộ, mang tính bao trùm đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Người dân cũng mong muốn, nhà nước quan tâm tu sửa, xây dựng nhà văn hóa thôn, sân thể thao để phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đồng thời hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển bền vững

Là một trong những giám đốc trẻ từng được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng năm 2021, anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, tỉnh Ninh Bình rất phấn khởi khi thấy, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định rõ vai trò của khu vực tư nhân. Trong đó, hợp tác xã, kinh tế tư nhân tiếp tục được coi là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Anh Lương Văn Trường cho biết, hiện Hợp tác xã đang triển khai hiệu quả chuỗi liên kết giữa nhà nông – nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Bình, qua đó tạo việc làm ổn định cho 50–70 lao động. Kết quả này có được nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền trong việc thuê đất, vay vốn sản xuất và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ trồng lúa không cần cày bừa.

Các số liệu thống kê cho thấy, đến nay cả nước có hơn 900.000 doanh nghiệp tư nhân, hơn 15.000 hợp tác xã, cùng hàng triệu hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên khắp các lĩnh vực, tạo ra sinh kế, việc làm, thúc đẩy sản xuất từ cơ sở. Hơn nữa, khu vực tư nhân không chỉ phát triển về số lượng, mà đang chuyển mạnh về chất lượng, hướng đến đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, dự thảo Báo cáo đặt ra định hướng phát triển kinh tế tư nhân gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là rất đúng đắn.

Ở góc độ Giám đốc Hợp tác xã, anh Lương Văn Trường mong muốn, trong thời gian tới, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai đồng bộ hơn nhất là trong lĩnh vực tín dụng và đổi mới công nghệ. Khi môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, doanh nghiệp sẽ yên tâm đầu tư dài hạn, từ đó kinh tế tư nhân sẽ đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cùng đất nước.

Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương tin tưởng, với các định hướng và giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trong Dự thảo Báo cáo Chính trị như: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động; tập trung ưu tiên phát triển nguồn lực và hạ tầng… sức mạnh của kinh tế tư nhân sẽ được khơi dậy và phát triển, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045./.