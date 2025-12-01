8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Đánh giá tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp...; đồng thời nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

Chiều ngày 1/12, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả

Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được thể hiện trên các phương diện nổi bật.

Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, bài bản, đồng bộ, bao trùm hơn; gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí.

Đồng thời, xác định phòng, chống lãng phí phải có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đi đôi với khuyến khích và đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra xử lý nghiêm minh, công khai, nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn...

Hoàn thiện thể chế một cách đồng bộ, hiệu quả. Sắp xếp lại bộ máy gắn với cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh… Theo đó, có khoảng hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.200 điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa, giúp tiết kiệm chi phí khoảng 26,6 nghìn tỷ đồng/năm...

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường và có nhiều sự đổi mới.

Các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan khác để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các công việc cụ thể.

Nhận diện những hạn chế, bất cập

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn những hạn chế, bất cập.

"Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta; phải cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không lơ là, mất cảnh giác". - Thủ tướng Phạm Minh Chính

Lãnh đạo, người đứng đầu ở một số nơi, một số cơ quan chưa chú trọng đúng mức đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ đó dẫn tới thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý chưa nghiêm minh và hiệu quả...

Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai"…, dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, sống còn

Thủ tướng nêu rõ, kỷ nguyên phát triển mới đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cần quán triệt và thực hiện nghiêm định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện có trọng tâm, hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ sống còn, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...

Thứ hai, hoàn thiện và kiên quyết thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ tục, quy trình thực hiện nhiệm vụ góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ ba, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí; lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả của các bộ, công chức, viên chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm quy định hành chính, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, liêm chính, trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sử dụng hiệu quả công cụ chuyển đổi số để đẩy mạnh công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ sáu, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Quan tâm đối thoại, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ bảy, tiếp tục giải quyết các dự án thua lỗ, các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, ngân hàng SCB, xử lý dứt điểm, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Thứ tám, tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài.