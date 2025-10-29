(TBTCO) - Sáng 29/10/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho các đại biểu làm công tác xây dựng Đảng và cán bộ phụ trách chuyển đổi số của các tổ chức đảng trên toàn quốc, do Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của các tổ chức đảng trên toàn quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Bộ Tài chính.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố, bộ, ngành trên cả nước. Ảnh: Đức Minh

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính còn có khoảng 800 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức các Ban tham mưu, giúp việc thuộc Đảng ủy Bộ; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ, cùng đại diện cấp ủy viên các cấp thuộc và trực thuộc; cán bộ chuyên trách công tác đảng; cán bộ làm công tác xây dựng đảng; cán bộ làm công tác chuyển đổi số của các Đảng bộ, Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên nắm vững nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách cài đặt, sử dụng, khai thác hiệu quả ứng dụng trong công tác quản lý, sinh hoạt và tuyên truyền của tổ chức đảng các cấp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 10/7/2025, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử - hệ thống được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng cho tất cả đảng viên chính thức, dự bị và các cấp ủy, chi bộ.

Đồng chí Đào Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Quy định số 339-QĐ/TW xác định rõ mục tiêu xây dựng môi trường số thống nhất để quản lý, trao đổi thông tin và phục vụ sinh hoạt Đảng; quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc sử dụng ứng dụng; đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của Đảng và đảng viên.

Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW, Văn phòng Trung ương Đảng cùng Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hoàn thành xây dựng phần mềm ứng dụng. Trên cơ sở đó, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 168-KH/VPTW ngày 21/8/2025 về triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thí điểm tại 4 đảng bộ, gồm Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Đồng Tháp, Đảng bộ Lạng Sơn và Đảng bộ Thái Nguyên, thực hiện từ ngày 25/8/2025 đến 15/10/2025.

Kết quả thí điểm cho thấy, ứng dụng hoạt động ổn định, hiệu quả, hỗ trợ thiết thực cho chi bộ và đảng viên trong sinh hoạt, cập nhật thông tin, quản lý đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Viettel hoàn thiện hệ thống, sẵn sàng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Giai đoạn 2: Mở rộng triển khai ra toàn Đảng sau khi hoàn thiện phần mềm, tài liệu hướng dẫn và quy trình tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện Viettel đã giới thiệu tổng quan và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời giải đáp các nội dung liên quan đến quá trình triển khai trong thực tiễn.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Tài chính, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường đề nghị, trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ và toàn thể đảng viên triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính chủ động rà soát cơ sở dữ liệu, phối hợp với các Đảng bộ, Chi bộ cập nhật, bổ sung thông tin đảng viên; Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ, ban tham mưu của Đảng ủy Bộ, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số thành lập tổ công tác để hỗ trợ triển khai được phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tới các Đảng bộ, Chi bộ và các đảng viên.