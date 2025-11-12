(TBTCO) - Các kênh của Trung ương Đoàn đã đăng tải hơn 2.000 tin, bài tuyên truyền, tổ chức hơn 900 hội nghị trực tuyến và trực tiếp, ghi nhận khoảng 70.000 ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên...

Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thành viên tập thể của Hội và thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thành viên tập thể của Hội và thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, bài bản, là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ông Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho việc góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội trong tuổi trẻ, các kênh của Trung ương Đoàn đã đăng tải hơn 2.000 tin, bài tuyên truyền, tổ chức hơn 900 hội nghị trực tuyến và trực tiếp, ghi nhận khoảng 70.000 ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên qua hệ thống chatbot.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến thành báo cáo chung để gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương theo đúng tiến độ.

Góp ý từ góc nhìn cán bộ trẻ

Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ Công an xã A Lưới 2 (Công an Thành phố Huế), Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 nhận định: Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh rõ khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện tư duy gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Từ góc nhìn của mình, Thượng úy Khuất Việt Anh đề nghị bổ sung nội dung về giáo dục quốc phòng-an ninh toàn dân vào dự thảo Văn kiện nhằm nhấn mạnh vai trò của giáo dục, truyền thông và của các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, theo Thượng úy Khuất Việt Anh, cần bổ sung lộ trình cụ thể gắn với mục tiêu xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045 thay vì chỉ nêu định hướng chung để tạo thuận lợi trong đánh giá kết quả, xác định trách nhiệm và cụ thể hóa thành chỉ tiêu, phong trào thi đua...

Liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 chia sẻ về những hạn chế, thách thức về lĩnh vực y tế trong thời đại mới. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các thầy thuốc trẻ trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thời gian tới, bác sĩ Đỗ Doãn Bách đưa ra 5 nhóm giải pháp: Tháo gỡ vướng mắc, đầu tư nhiều hơn cho y tế dự phòng, y tế gia đình, y tế cơ sở; phát triển nguồn lực y tế chất lượng cao; tự chủ sản xuất thiết bị y tế; chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, khám chữa bệnh; đổi mới cơ chế tài chính cho y tế gắn với huy động nguồn lực xã hội.

Gieo mầm những "hạt giống đỏ" trong người trẻ

Thay mặt thế hệ nhà báo trẻ, nhà báo Phan Linh đến từ Báo Nhân Dân, cho rằng: Thanh niên Việt Nam đang nắm trong tay không ít thuận lợi để hướng tới mục tiêu "Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội" mà dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu rõ.

Nhà báo Phan Linh khẳng định người trẻ ngày nay không thờ ơ với chính trị, thậm chí luôn mong muốn được hiện diện trong những sự kiện trọng đại, thiêng liêng, được hòa mình vào dòng chảy lịch sử của dân tộc,

Chính vì vậy, nhà báo Phan Linh kiến nghị bổ sung nội dung đổi mới toàn diện công tác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam theo hướng chuyển từ giáo dục một chiều sang giáo dục thực tiễn, có đối thoại-tiếp thu-lắng nghe ý kiến của thanh niên.

Bên cạnh đó, tăng cường trao quyền cho thanh niên để khuyến khích tư duy "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" như một cách gieo mầm những "hạt giống đỏ" trong người trẻ./.