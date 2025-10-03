(TBTCO) - Ngày 3/10/2025, Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Cục Hải quan đã được tổ chức thành công, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tuổi trẻ Cục Hải quan.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Cục Hải quan, lãnh đạo các đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính, đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị thuộc Bộ và các Chi cục Hải quan khu vực.

Đại hội là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn là lúc để toàn thể đoàn viên, thanh niên đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ chuyển đổi số, cải cách toàn diện ngành Tài chính – Hải quan.

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hải quan đã được tổ chức thành công. Ảnh: CHQ

Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh toàn ngành đang hướng tới xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, tuổi trẻ Cục Hải quan xác định rõ vai trò là lực lượng tiên phong – xung kích – sáng tạo, với khát vọng cống hiến không ngừng. Tuổi trẻ Cục Hải quan – Khát vọng vươn xa, quyết tâm hội nhập.

Với tinh thần “Bản lĩnh – Trí tuệ – Sáng tạo – Hội nhập”, đoàn viên, thanh niên Cục Hải quan cam kết:

Hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, là điểm sáng trong phong trào thanh niên ngành Tài chính; Lan tỏa hình ảnh đẹp người đoàn viên Hải quan trong lòng đồng nghiệp và xã hội; Tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội.../.