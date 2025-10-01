(TBTCO) - Ngày 1/10/2025, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị và thực hiện mô hình Hải quan số.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cho biết, việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, là một trong ba đột phá chiến lược được khẳng định trong nhiều chủ trương, chính sách của Đảng.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Hải quan, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Cục Hải quan và 19 điểm cầu tại các Chi cục Hải quan khu vực.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hướng đến mục tiêu xoá bỏ các rào cản tiếp cận thị trường đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, nhất quán, ổn định lâu dài, dễ tuân thủ, chi phí thấp. Đồng thời làm minh bạch hoá, số hoá, thông minh hoá, tự động hoá, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính...

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành 4 Nghị quyết “Bộ tứ trụ cột”, Cục Hải quan đã quán triệt sâu, rộng nội dung 4 Nghị quyết này đến cán bộ, công chức trong toàn ngành Hải quan đảm bảo các Nghị quyết được chuyển hóa thành hành động trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan./.