Thuế tỉnh Phú Thọ trao thưởng 3 giải nhất chương trình “Hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức đi trao 3 giải nhất chương trình “Hóa đơn may mắn” đến tận tay người trúng thưởng.

Trong hai ngày 24 và 25/12/2025, đoàn công tác của Thuế tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” làm trưởng đoàn cùng đại diện thành viên Hội đồng giám sát chương trình, đại diện lãnh đạo các Thuế cơ sở gồm: Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 8, Thuế cơ sở 12 đã đến trao thưởng cho người mua hàng trúng thưởng giải chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II/2025.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ trao giải nhất cho người mua hàng là Nguyễn Kim Dung, địa chỉ tại khu 5, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ trao giải nhất cho người mua hàng là Nguyễn Khắc Hạnh, địa chỉ tại Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ trao giải nhất cho người mua hàng là Bùi Thị Thúy, địa chỉ tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đây là 3 người mua hàng trúng giải nhất trong tổng số 6 người mua hàng trúng giải nhất nhất trong kỳ quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I và quý II/2025 được Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày 17/11/2025 vừa qua.

Được biết, tại kỳ quay thưởng này, Thuế tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn được 96 hóa đơn của người mua hàng trúng giải. Trong đó, địa bàn tỉnh Phú Thọ và địa bàn tỉnh Hòa Bình (trước sắp xếp) mỗi quý có: 1 giải nhất, trị giá 20.000.000 đồng mỗi giải; 3 giải nhì, trị giá 7.000.000 đồng mỗi giải; 5 giải ba, trị giá 3.000.000 đồng mỗi giải và 5 giải khuyến khích, trị giá 2.000.000 mỗi giải.

Với địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trước sắp xếp), mỗi quý có: 1 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 3 giải nhì, trị giá 7.000.000 đồng mỗi giải; 7 giải ba, trị giá 3.000.000 đồng mỗi giải và 9 giải khuyến khích, trị giá 2.000.000 mỗi giải.

Các giải thưởng còn lại của chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I và quý II năm 2025 do điều kiện Thuế tỉnh Phú Thọ không tổ chức đoàn đến trao trực tiếp cho người mua hàng trúng thưởng, do vậy Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ trao trả bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của người mua hàng trúng giải thưởng./.