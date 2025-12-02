Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn một số nội dung công tác tổ chức của Đảng

(TBTCO) - Ngày 2/12/2025, tại trụ sở Cục Thuế, Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị Tập huấn một số nội dung công tác tổ chức của Đảng cho gần 600 đảng viên của 47 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các tổ chức Đảng, đồng thời có nhiều văn bản hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, để đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

Với yêu cầu đó, Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính rất quan tâm bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng.

Nhằm triển khai đầy đủ, có chất lượng Chương trình công tác năm 2025 của Đảng ủy Bộ Tài chính và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2025, trong đó có hội nghị tập huấn một số nội dung về công tác tổ chức của Đảng được tổ chức ngày 2/12/2025.

Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị tập huấn sẽ tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản, giúp đội ngũ cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ chuyên trách công tác Đảng cập nhật và nắm chắc những nội dung căn cốt nhất, hiểu sâu ý nghĩa và tinh thần của từng văn bản, từ đó thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Trường đề nghị các đại biểu là đại diện các cấp ủy, tổ chức Đảng tham dự Hội nghị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chủ động trao đổi, thảo luận, nêu câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị mình; từ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tiếp thu được tại Hội nghị vận dụng hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và tiếp tục quán triệt, phổ biến cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị bằng những hình thức phù hợp.

Đồng chí Đỗ Văn Trường mong muốn, các báo cáo viên với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sẽ giúp các đại biểu không chỉ “biết đúng” quy định mà còn “làm đúng” trong thực tiễn; đồng thời dành thời gian trao đổi sâu, giải đáp cụ thể các tình huống vướng mắc mà các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Tài chính đang gặp phải.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo chuyên đề 1: “Nội dung mới về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng”. Chuyên đề tập trung vào 4 phần chính: cập nhật các quy định, hướng dẫn mới; vai trò của tổ chức cơ sở Đảng; giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo chuyên đề 1 tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tiếp đó, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Thị Thoa - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề 2: "Những điểm mới của Quy định 367-QĐ/TW “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW"; đồng thời giải đáp một số vướng mắc trong triển khai thực hiện; trao đổi vấn đề nổi lên có liên quan tới bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Hoàng Thị Thoa - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề 2. Ảnh: Đức Minh

Các học viên tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Viết Cường - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, bao gồm: Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.