Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

(TBTCO) - Trong không khí sôi nổi chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đảng viên lão thành, những người từng giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vẫn dành trọn tâm huyết, trí tuệ để đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Mỗi ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo, quản lý, phản ánh khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển bền vững và giữ vững độc lập, tự chủ trong thời đại mới.

Cần cụ thể hóa tinh thần “tự chủ chiến lược - tự cường dân tộc”

Đảng viên Đỗ Minh Quang, nguyên quyền Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho biết, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã nêu rõ tinh thần “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải làm rõ nội hàm và mức độ triển khai cụ thể của “tự chủ chiến lược” ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Ông Quang phân tích: Nếu chỉ dừng ở chủ trương thì khó tạo sức bật thực tế. Mỗi tỉnh, thành phố, mỗi vùng kinh tế cần có lộ trình và tiêu chí cụ thể về năng lực tự chủ, từ quản lý kinh tế, khoa học công nghệ, cho tới khả năng thích ứng với biến động quốc tế. Khi đó, tinh thần tự cường mới trở thành hành động, chứ không chỉ là khẩu hiệu.

Đảng viên Đỗ Minh Quang cũng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần đặt ra chỉ tiêu rõ ràng về năng suất lao động, tỷ lệ nội địa hóa công nghệ, mức đóng góp của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nền tảng để đo lường sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

Ông đề nghị các văn kiện đại hội cần đề cập sâu hơn đến rủi ro của tình hình thế giới: Cạnh tranh chiến lược, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… đều là thách thức trực tiếp. Tự chủ chiến lược phải bao hàm cả khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn nhiều năm công tác tại địa phương biên giới, ông chia sẻ: Tự chủ ở cấp tỉnh, cấp vùng không thể chỉ là quản lý hành chính, mà phải là tự chủ phát triển - có quyền chủ động huy động nguồn lực, hợp tác khu vực, liên kết vùng, để vừa giữ vững chủ quyền, vừa phát triển kinh tế. Cụ thể như Tây Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt, cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Campuchia, thông qua các cửa khẩu quốc tế, mang lại cơ hội lớn cho phát triển công nghiệp, thương mại biên giới, du lịch tâm linh - sinh thái, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực và quản lý biên giới. Do đó, Tây Ninh cần được phân quyền mạnh hơn để tự hoạch định chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng liên kết vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng biên giới gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ông Đỗ Minh Quang cho rằng, thể chế là “chìa khóa” để thực hiện khát vọng phát triển. Ông đề xuất Đại hội XIV của Đảng cần nhấn mạnh hơn nữa tinh thần “đột phá thể chế”, nhất là việc đơn giản hóa thủ tục, phân quyền thực chất cho địa phương, để nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp được khai thông. “Đã đến lúc chuyển từ tư duy ‘xin - cho’ sang tư duy ‘phục vụ và chịu trách nhiệm’. Cán bộ, công chức phải được đánh giá bằng hiệu quả hành động và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, ông nói.

Theo ông Đỗ Minh Quang, nếu thể chế hóa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, các tỉnh, thành phố như Tây Ninh - nơi có tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch biên giới sẽ có cơ hội phát triển đột phá, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, phát huy sức mạnh toàn dân

Chia sẻ với tinh thần trách nhiệm của một đảng viên từng trải, ông Đỗ Văn Thu, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng và phát triển nguồn nhân lực cần được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược.

“Đảng mạnh là nhờ cán bộ tốt. Đất nước phát triển là nhờ con người giỏi. Do đó, Đại hội XIV của Đảng cần có bước đột phá trong chuẩn hóa, trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý”, ông Thu nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Văn Thu, dự thảo văn kiện đã xác định nhiều giải pháp quan trọng, song cần cụ thể hóa hơn bằng các chỉ tiêu định lượng như: Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 45 tuổi) đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt; mở rộng đào tạo cán bộ về chuyển đổi số, kinh tế xanh, quản trị hiện đại; khuyến khích cán bộ địa phương đi thực tế tại các vùng kinh tế trọng điểm để học hỏi mô hình mới. Ông đặc biệt nhấn mạnh yếu tố kỷ cương, liêm chính và sáng tạo trong đội ngũ cán bộ. Theo ông, ba giá trị này phải trở thành tiêu chí bắt buộc trong đánh giá và bổ nhiệm cán bộ, chứ không chỉ là tiêu chí khuyến khích. Một cán bộ giỏi không chỉ biết làm việc, mà còn phải dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Ngoài ra, đảng viên Đỗ Văn Thu cho rằng, cần phát huy mạnh hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng cần có cơ chế để nhân dân thực sự được biết, bàn, giám sát và thụ hưởng.

Ông nói: Khi lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện, nên có cơ chế phản hồi rõ ràng, công bố nội dung nào đã tiếp thu, nội dung nào giữ nguyên và vì sao. Làm được như vậy, niềm tin của nhân dân vào Đảng sẽ tăng lên gấp bội. Đối với các địa phương biên giới như Tây Ninh, ông đề xuất cần đẩy mạnh hơn nữa “liên kết quân - dân - Đảng” để vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh, vừa phát triển kinh tế biên giới. “Khi người dân vùng biên được chăm lo tốt, có sinh kế ổn định, họ chính là ‘cột mốc sống’ bảo vệ Tổ quốc”, ông chia sẻ.

Hai ý kiến của 2 đồng chí đảng viên lão thành, xuất phát từ những góc nhìn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Đổi mới mạnh mẽ, hành động thực chất, lấy dân làm gốc, lấy cán bộ làm trọng tâm.

Những góp ý tâm huyết ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đảng viên lão thành, mà còn là tiếng nói đại diện cho nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mong muốn Đại hội XIV của Đảng thực sự là bước ngoặt lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi mỗi địa phương, mỗi người dân đều có cơ hội đóng góp và hưởng thành quả phát triển của đất nước./.