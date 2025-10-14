Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I: Đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống vào năm 2030.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP. Hồ Chí Minh được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực.

Việc sáp nhập 3 địa phương là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đọc diễn văn khai mạc Đại hội - Ảnh: BTC

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, cùng những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và thiên tai, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp phù hợp với quy mô, đặc thù quản lý của Thành phố sau hợp nhất.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Thu ngân sách nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán từ 10% đến 15%, là đầu tàu kinh tế chủ lực của cả nước.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Vì vậy, tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu tập trung, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của Thành phố, đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Đặt mục tiêu thuộc nhóm 100 thành phố đáng sống nhất toàn cầu

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng GRDP ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần mức trung bình toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: BTC

Riêng năm 2025 dự kiến thu ngân sách đạt 800.000 tỷ đồng, tương đương 1/3 tổng thu ngân sách cả nước, vượt 20% so với dự toán Trung ương giao.

Mục tiêu, giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh hướng đến trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP. Hồ Chí Minh đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu và đề ra 3 đột phá chiến lược, bao gồm: chính sách, thể chế; hạ tầng, nguồn nhân lực.

Trong đó, Thành phố tập trung thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường sắt đô thị, đường cao tốc

Về giáo dục, Thành phố sẽ đổi mới toàn diện và thực chất hệ thống giáo dục, đào tạo. Đồng thời, thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về đào tạo, thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt.

Tại Đại hội, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030./.