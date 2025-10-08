(TBTCO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ.

Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi Thủ đô và cả nước thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Phiên trù bị của đại hội diễn ra ngày 15/10, phiên chính thức khai mạc ngày 16/10, bế mạc ngày 17/10/2025.

Thông tin về công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, về công tác xây dựng văn kiện được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xác định là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ngay từ sớm, Thành ủy đã chủ động, xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, dự thảo văn kiện, đã tổ chức thảo luận, xin ý kiến nhiều bước, nhiều vòng trong Tiểu ban Văn kiện, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Đồng thời, xác định văn kiện không chỉ là sản phẩm của tổ chức Đảng, mà còn là kết tinh từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các cấp, các ngành; Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để xin ý kiến các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, chức sắc, tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức…

Điểm mới trong xây dựng văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ TP. Hà Nội lần này là văn kiện được chuẩn bị ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của Thủ đô. Đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được chủ động xây dựng, sẵn sàng ban hành và triển khai ngay sau đại hội, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Về công tác nhân sự Đại hội, Bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, Thành ủy đã xây dựng, ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đã xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định.

Số lượng Ban Chấp hành 75 đồng chí; số lượng Ban Thường vụ 17 đồng chí; số lượng Thường trực Thành ủy 5 đồng chí. Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỉ lệ đổi mới cấp ủy (38,37%); quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ 6 đồng chí (7%); cán bộ nữ 14 đồng chí (16,3%). Trình độ đội ngũ cán bộ tham gia cấp uỷ khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Về báo cáo chính trị Đại hội XVIII, báo cáo gồm 2 phần, đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cho thấy, thành phố đạt kết quả tích cực trong triển khai 10 Chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; hoàn thành 16/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm từ 1 - 2 năm; đạt được một số kết quả quan trọng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, báo cáo chính trị khẳng định 14 kết quả nổi bật, trong đó có các lĩnh vực: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng;...

Báo cáo Chính trị cũng đề ra 4 nhóm chỉ tiêu đến năm 2030 với 21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế 5 chỉ tiêu, xã hội 6 chỉ tiêu, đô thị, môi trường 7 chỉ tiêu, xây dựng Đảng 3 chỉ tiêu.