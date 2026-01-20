(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn 297/UBND-TH ngày 20/1/2026 về việc triển khai công tác bảo đảm cấp nước, vệ sinh môi trường và công tác đảm bảo điện trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án sản xuất, đảm bảo cấp nước cho các khu vực trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không để xảy ra tình trạng mất nước, thiếu nước, nước không đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân Thủ đô, tiềm ẩn phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị cấp nước tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nước tại các nhà máy, trạm sản xuất và ngoài mạng, đảm bảo chất lượng nước theo QCVN 01:2024/BYT của Bộ Y tế, xử lý kịp thời các sự cố về chất lượng nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố tăng cường đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển hết chất thải, rác thải phát sinh trong ngày và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu.

Bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh minh họa

UBND các phường, xã phối hợp với Công an các phường, xã và các đơn vị chủ quản tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ các khu vực xí nghiệp, nhà máy, trạm khai thác sản xuất nước sạch để đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt; tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2023; chỉ đạo các lực lượng, tổ chức, các đoàn thể quần chúng tuyên truyền cho người dân trong việc sử dụng nước sạch hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi để cảnh quan Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ cho hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, các công trình xây dựng gần các tuyến đường dây cao thế, trung thế, có nguy cơ xảy ra sự cố cho hệ thống lưới điện.../.