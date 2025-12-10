Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

(TBTCO) - Ngày 10/12/2025, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, đại diện các ban Đảng trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính có đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Trần Quốc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã quán triệt những nội dung cốt lõi, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phương hướng nhiệm kỳ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Hiện thực hóa các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu tổng quát được Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế trên thế giới, vươn lên thứ 3 trong khối ASEAN.

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt tốc độ cao; bảo đảm các cân đối lớn. Thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao. Nâng cao đời sống cho nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định các chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD; kinh tế số chiếm 30% GDP; năng lượng tái tạo đạt 30% cơ cấu điện; lao động qua đào tạo có bằng cấp đạt 35 - 40%; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%/năm, hướng tới xóa nghèo đa chiều vào năm 2030…

Về bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, đồng chí Tổng Bí thư đã ghi nhận việc chuẩn bị Đại hội bài bản, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung dự thảo các văn kiện đã bám sát các quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Chính phủ.

Tổng Bí thư cũng đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, đồng thời yêu cầu Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Đảng ủy Chính phủ đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Chính phủ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong nhận thức và hành động; chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết vào công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời nghiêm túc phê bình, xử lý những nơi làm qua loa, hình thức; hành động quyết liệt để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chính phủ và của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hình ảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính: