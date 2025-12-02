Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Thực hiện kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn, thu hút gần 1.700 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các xã trên địa bàn quản lý.

Các hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo và công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng; Lãnh đạo UBND và Hội đồng Tư vấn thuế các xã; đại diện Đội Quản lý thị trường số 2, số 5; các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ... Sự phối hợp đa ngành thể hiện quyết tâm đồng hành, đảm bảo quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai diễn ra đầy đủ - minh bạch - thuận lợi cho người nộp thuế.

Tại các hội nghị, đại diện cơ quan thuế đã trình bày những nội dung trọng tâm về chính sách chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai; làm rõ các bước thực hiện, hồ sơ, thủ tục và những lưu ý quan trọng trong quá trình chuyển đổi. Người nộp thuế được cung cấp thông tin đầy đủ, giúp nâng cao sự hiểu biết và hạn chế các sai sót trong quá trình thực hiện.

Đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ kê khai thuế, xuất hóa đơn điện tử và quản lý doanh thu hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh cũng cam kết đồng hành cùng cơ quan thuế nhằm bảo đảm sự ổn định, thuận tiện cho người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi.

Không khí làm việc nghiêm túc, cởi mở, các vướng mắc liên quan tới sổ sách kế toán, xuất hóa đơn, hóa đơn đầu vào, quản lý hàng tồn kho, xác định doanh thu... mà hộ, cá nhân kinh doanh gặp phải trong quá trình chuyển đổi đều được cơ quan thuế lắng nghe và giải đáp

Phát biểu tại các hội nghị, ông Hoàng Đức Chung - Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai là bước tiến quan trọng nhằm minh bạch doanh thu, hiện đại hóa công tác quản lý và tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng. Cơ quan Thuế cam kết đồng hành, hỗ trợ đầy đủ để hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định, thuận lợi trong quá trình chuyển đổi.

Hội nghị thu hút đông đảo các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quản lý thị trường và các nhà cung cấp phần mềm để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, duy trì hỗ trợ thường xuyên, giúp người nộp thuế yên tâm khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền.