Thuế tỉnh Cao Bằng và Viettel phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

(TBTCO) - Mới đây, Thuế tỉnh Cao Bằng và Viettel Cao Bằng ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số trong 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp trong hướng dẫn chính sách thuế và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số là bước tiến quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử đối với toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Với hơn 10.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại Cao Bằng, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, đồng thời áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP là bước đi đột phá. Đây là giải pháp vừa đảm bảo quản lý thuế minh bạch, vừa tạo công cụ số hiện đại giúp hộ kinh doanh quản trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí và mở rộng kinh doanh bền vững.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng và Viettel Cao Bằng ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thoả thuận hợp tác vừa ký kết, Thuế tỉnh Cao Bằng sẽ phối hợp Viettel Cao Bằng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến tất cả hộ kinh doanh tại 4 Thuế cơ sở.

Bên cạnh đó, Viettel Cao Bằng cam kết cung cấp chính sách giá ưu đãi cho các sản phẩm như: Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phần mềm quản lý bán hàng cho hộ kinh doanh; chữ ký số; thiết bị bán hàng; hoá đơn điện tử… đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp vướng mắc nhanh chóng cho hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian phối hợp triển khai và duy trì bộ phận hỗ trợ sử dụng sau thời gian triển khai./.