(TBTCO) - Ngày 3/12/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2025 lớp thứ 2, với chủ đề "Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, văn phòng cấp ủy và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".

Tham dự hội nghị có đồng chí Triệu Văn Chiến - Kiểm tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cùng gần 200 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh: “Công tác kiểm tra, giám sát là ‘thanh bảo kiếm’ sắc bén của Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc kiểm tra, giám sát phải đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Thực tiễn cho thấy, nếu không nắm chắc tình hình, không chủ động giám sát thường xuyên, nếu Ủy ban Kiểm tra không kiểm tra kịp thời, không bám sát địa bàn, lĩnh vực, thì vi phạm, sai phạm dễ phát sinh và gây hậu quả lớn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp là phải thực hiện kiểm tra, giám sát chủ động, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, công tâm, bảo đảm "phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý nghiêm".

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên là yêu cầu mới, khó nhưng cũng hết sức cần thiết, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, minh bạch, giữ gìn uy tín và phẩm chất của tổ chức Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng của các kết luận kiểm tra, báo cáo giám sát ngày càng cao, không chỉ đúng về nội dung, mà phải chuẩn xác về căn cứ chính trị, pháp lý; chặt chẽ về hành văn; rõ ràng, mạch lạc, có lập luận; đặc biệt phải thể hiện tinh thần khách quan, công tâm của cơ quan kiểm tra Đảng. Từ đó, đòi hỏi cán bộ làm công tác kiểm tra, giam sát ở cơ sở phải nắm chắc quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học và thái độ kiên quyết nhưng thận trọng, thấu tình đạt lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cho rằng, một tổ chức Đảng không chỉ mạnh ở công tác kiểm tra, giám sát, mà còn phải mạnh ở công tác văn phòng cấp ủy. Văn phòng cấp ủy là "trung tâm điều phối", là nơi phản ánh nề nếp, sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật và trình độ lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Công tác văn phòng cấp ủy đòi hỏi tính chính xác, khoa học và chuyên nghiệp cao. Các nội dung về xây dựng báo cáo, hướng dẫn lập hồ sơ và nộp, lưu hồ sơ, tài liệu đại hội đảng các cấp, công tác văn thư, nghiệp vụ tài chính đảng là những kiến thức nền tảng mà đội ngũ cán bộ cấp ủy, văn phòng cấp ủy phải được trang bị bài bản.

Trong khuôn khổ 3 ngày (từ 3/12 đến 5/12), hội nghị sẽ chú trọng triển khai tập huấn các nội dung thông qua 5 chuyên đề chính, gồm: Một số nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát; Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; Công tác thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo kỷ luật Đảng; Công tác văn phòng cấp ủy; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đây là những nội dung hết sức quan trọng, toàn diện đối với nghiệp vụ công tác đảng, kiểm tra giám sát và văn phòng cấp ủy mà cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ chuyên trách cần phải nắm vững để triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ.

Nội dung từng chuyên đề không chỉ chú trọng công tác quán triệt, mà còn hướng dẫn đến nhận thức chuyên sâu, thực hành và giải đáp các khó khăn thực tế.

Kiểm tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Địa bàn II Ủy ban Kiểm tra Trung ương Triệu Văn Chiến giới thiệu một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ảnh: Đức Minh

Sau lễ khai mạc, Kiểm tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Địa bàn II Ủy ban Kiểm tra Trung ương Triệu Văn Chiến đã giới thiệu, hướng dẫn và giải đáp những ý kiến xung quanh chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát", tập trung vào các nội dung: khái quát chung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên; kỹ năng kiểm tra, giám sát; một số sai phạm thường gặp, kết quả và kinh nghiệm thực tế.