ESG Vietland dùng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để giải ngân tín dụng bất động sản

(TBTCO) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra, Công ty TNHH MTV ESG Vietland đã có nhiều sai phạm tại dự án khu nhà ở xã hội phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), đồng thời kiến nghị chuyển thông tin từ các giao dịch mua bán nhà ở xã hội sang Công an tỉnh Lâm Đồng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh tư liệu

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 16/KL-TTr ngày 18/11/2025 về việc triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).

Kết luận cho thấy, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân có diện tích hơn 17.821 m2. Ban đầu, khu đất này dự kiến làm nhà ở công vụ do Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Xây dựng Phat Global thực hiện, nhưng đã bị chấm dứt vào tháng 3/2017. Tháng 6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông giao Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Beton 6 (Công ty Beton 6) làm chủ đầu tư.

Sau đó, dự án được giao cho Công ty TNHH MTV ESG Vietland (ESG Vietland - công ty con của Beton 6). Quá trình triển khai dự án còn tồn tại nhiều hạn chế, khuyết điểm, vi phạm kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà, trật tự quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Cụ thể: ESG Vietland tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở liền kề không đúng với giấy phép xây dựng, làm thay đổi công năng sử dụng tại khu vực tầng tum và tầng 1; không thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, ESG Vietland thực hiện huy động vốn hơn 96 tỷ đồng từ 106 cá nhân thông qua các hợp đồng mua bán, đặt chỗ, đầu tư không đúng quy định, trong đó có 99/106 trường hợp không đúng đối tượng; không gửi danh sách dự kiến được mua nhà về Sở Xây dựng; không báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ và thời điểm bán, cho thuê, cho thuê mua về Sở Xây dựng để kiểm tra, công bố công khai; lưu trữ hồ sơ các đối tượng mua nhà chưa đầy đủ.

ESG Vietland đã bàn giao nhà ở xã hội khi công trình chưa được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa hoàn thành, chưa đảm bảo kết nối.

Công ty ESG Vietland cũng đã vi phạm về tài chính, kế toán, hóa đơn khi lập, xác nhận hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành 3 đợt không đúng với khối lượng thi công thực tế, sử dụng 4 hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty cổ phần Đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai phát hành không đúng giá trị khối lượng xây lắp thực tế làm chứng từ không hợp pháp để thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay tín dụng.

Trách nhiệm chính đối với các vi phạm nêu trên thuộc về ESG Vietland và người đại diện theo pháp luật của công ty qua các thời kỳ (từ năm 2018 đến nay). Các đơn vị có trách nhiệm liên đới gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai (hành vi phát hành hóa đơn không hợp pháp, xác nhận hồ sơ nghiệm thu khống), Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông (hành vi xác nhận hồ sơ giám sát, nghiệm thu khống).