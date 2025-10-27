Ngày 27/10: Giá bạc tiếp tục tăng

Giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng 27/10, hiện giao dịch tại mức 48,816 USD/oune. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn niêm yết tại mốc giá ổn định của phiên trước.

Sáng 24/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,816 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 27/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.861.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.919.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi so với sáng 26/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.861.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.919.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với sáng 26/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.590.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), cũng không thay đổi so với sáng 27/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 27/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.588.000 1.618.000 1.590.000 1.624.000 1 kg 42.356.000 43.154.000 42.408.000 43.305.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.596.000 1.626.000 1.598.000 1.628.000 1 kg 42.562.000 43.366.000 42.604.000 43.417.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.861.000 1.919.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.626.543 51.173.205

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:31 sáng 27/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,427 USD/oune, tăng 0,47 USD/oune so với phiên sáng 26/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.278.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.284.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, ổn định so với phiên sáng 26/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:31 sáng 27/10/2025

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, thị trường hiện vẫn bám trụ trên vùng hỗ trợ 47,53 USD/ounce.

"Diễn biến này cho thấy, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước cuộc họp quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), điều sẽ ảnh hưởng đến giá kim loại quý trong thời gian tới", ông nói.

Vị chuyên gia cho rằng, việc giá quay đầu dưới 49,46 USD/ounce đã chặn đà tăng của bạc, trong khi mốc 47,53 USD/ounce tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng. Theo ông, giao dịch thiếu bứt phá cho thấy giới đầu tư đang "nằm chờ" tín hiệu mới.

"Nếu giá bạc vượt 49,56 USD/ounce, đà tăng có thể được đẩy mạnh và hướng tới vùng 51,01 USD/ounce khi các lệnh bán bị buộc đóng. Ngược lại, nếu rơi xuống dưới 47,53 USD/ounce, giá có thể giảm sâu về quanh 44,44 USD/ounce - khu vực thường thu hút lực mua giá rẻ quay trở lại thị trường", chuyên gia James Hyerczyk nhận định./.