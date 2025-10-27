Ngày 27/10: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (27/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tăng 1,1%; tại Nhật Bản tăng 0,7%; tại Trung Quốc tăng 105 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn tại hầu hết các công ty lớn, dao động quanh 390 - 422 đồng/TSC.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan hôm nay tăng 1,1%. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 1,1% (0,73 Baht) lên mức 66,94 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su cũng tăng 0,7% (2,2 Yên) lên mức 302 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,7% (105 Nhân dân tệ) lên mức 14.595 Nhân dân tệ/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan và Nhật Bản đều tăng 1%, Trung Quốc tăng 4%.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 ở mức 174,1 cent Mỹ/kg, tăng nhẹ 0,2%.

Trên Sàn Giao dịch Osaka, hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 tăng 3,9 Yên (tương đương 1,26%) lên 312,9 Yên/kg (tương đương 2,08 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 110 Nhân dân tệ (0,72%), lên 15.335 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 2.152,89 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadien giao tháng 11/2025, mặt hàng thay thế cao su tự nhiên trong sản xuất lốp xe cũng nhích 15 Nhân dân tệ (0,14%) lên 11.120 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg./.