Tỷ giá USD hôm nay (26/10): Thế giới dao động trong biên độ hẹp, thị trường tự do đi ngang

Sáng ngày 26/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 24.098 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 98,94.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.894 VND/USD - 26.302 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.082 đồng 26.352 đồng Vietinbank 25.940 đồng 26.352 đồng BIDV 26.133 đồng 26.352 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.703 - 30.619 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.750 đồng 31.318 đồng Vietinbank 29.716 đồng 31.436 đồng BIDV 30.185 đồng 31.352 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.95 đồng 177.55 đồng Vietinbank 168.09 đồng 177.59 đồng BIDV 169.79 đồng 177.09 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 26/10/2025, giữ nguyên ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.455 - 27.575 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,94.

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận diễn biến tương đối ổn định do tác động của dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Ngày 21/10, đồng USD tăng nhẹ so với đồng Yên Nhật trong bối cảnh giới đầu tư chuyển trọng tâm sang các diễn biến chính trị tại Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi lo ngại về rủi ro tín dụng tại Mỹ vẫn chưa lắng xuống. Đồng USD tăng 0,08%, đạt 150,710 Yên.

Ngày 22/10, đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong bối cảnh giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn giữa những bất ổn toàn cầu, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi việc đồng yên suy yếu sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Đồng Yên giảm 0,76% xuống còn 151,895 Yên/USD.

Ngày 23/10, đồng USD tăng nhẹ phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu về việc tổ chức cuộc gặp, cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 3 tuần qua được chấm dứt. Đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,16 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn.

Ngày 24/10, đồng USD tăng nhẹ so với đồng Yên Nhật khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ vốn bị trì hoãn, dự kiến công bố vào thứ Sáu

Ngày 25/10, đồng USD gần như đi ngang sau khi giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự kiến.

Nhìn chung cả tuần, đồng USD dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý dè dặt và triển vọng dài hạn nghiêng về yếu khi thị trường tin rằng Fed sắp bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất./.