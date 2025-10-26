Ngày 26/10: Giá dầu thế giới giảm sau tuần tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (26/10) hạ nhiệt sau chuỗi tăng nóng, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng hơn 7% giữa tâm điểm trừng phạt Nga và biến động nguồn cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,08%; giá dầu WTI ở mốc 61,50 USD/thùng, giảm 0,47%.

Giá dầu thế giới hôm nay hạ nhiệt sau chuỗi tăng nóng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 26/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,08% (tương đương giảm 0,05 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,50 USD/thùng, giảm 0,47% (tương đương tăng 0,29 USD/thùng).

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, song tính chung cả tuần vẫn tăng mạnh hơn 7%. Nguyên nhân được cho là do tâm lý hoài nghi của giới đầu tư về mức độ thực thi các biện pháp trừng phạt mà Mỹ tuyên bố áp dụng đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga. Những nghi ngờ này đã khiến đà tăng của giá dầu chững lại và đảo chiều giảm nhẹ vào cuối tuần. Tuy vậy, nhờ các phiên tăng mạnh trước đó, tính chung cả tuần, giá dầu vẫn tăng đáng kể.

Các nhà phân tích nhận định, thị trường đang trong “trạng thái hoài nghi” về khả năng Washington thực sự siết chặt nguồn cung dầu từ Nga như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Hai tập đoàn nằm trong diện bị trừng phạt chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu, trong khi Nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Tại châu Âu, Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự, còn Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Trong bối cảnh Nga vẫn giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, những động thái này đã khiến thị trường dầu thô thế giới biến động mạnh.

Các lệnh trừng phạt đã buộc nhiều tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm ngừng mua dầu Nga trong ngắn hạn. Cùng lúc, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ, khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga cũng dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể lượng nhập khẩu trong thời gian tới./.