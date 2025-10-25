Ngày 25/10: Giá cao su thế giới khởi sắc giữa biến động thương mại toàn cầu

Giá cao su thế giới hôm nay (25/10) khởi sắc do nguồn cung gián đoạn và thị trường ô tô khởi sắc. Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn.

Giá cao su thế giới hôm nay khởi sắc. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan bình ổn ở mức 66,21 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su cũng đi ngang mức 299,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,7% (105 Nhân dân tệ) lên mức 14.490 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 ghi nhận mức giá giao dịch cuối cùng là 172,7 cent Mỹ/kg, giảm nhẹ 0,1%.

Hiện tại, mùa khai thác cao su tự nhiên đang ở giai đoạn cao điểm, nhưng lượng mưa lớn đã làm gián đoạn nguồn cung và hạn chế tăng trưởng sản lượng. Cùng lúc, thị trường xe hơi vẫn duy trì đà sản xuất và tiêu thụ tích cực, tạo lực đẩy cho giá cao su, theo Công ty Chứng khoán Hàng hóa Công nghiệp Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 2 Yên, tương đương 0,65%, lên mức 309 Yên/kg (tương đương 2,05 USD).

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 tăng 130 Nhân dân tệ, tương đương 0,86%, đạt 15.245 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.140,25 USD). Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 11/2025 (được giao dịch nhiều nhất) cũng tăng 105 Nhân dân tệ, tương đương 0,95% lên 11.120 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định. Cụ thể, Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.