Ngày 23/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt khởi sắc

Giá cao su hôm nay (23/10) trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng nhờ nhu cầu ổn định từ các ngành hạ nguồn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn MangYang, Phú Riềng và Bình Long tiếp tục đi ngang.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan nhích nhẹ 0,5% (0,35 Baht) lên mức 66,48 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1,1% (3,4 Yên) lên mức 303 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 1,1% (155 Nhân dân tệ) lên mức 14.260 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 tăng 0,8%, lên 171,4 cent Mỹ/kg.

Giá hợp đồng tương lai cao su đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch lớn ở châu Á, được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ các ngành công nghiệp hạ nguồn.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 tăng 5,6 Yên, tương đương 1,85%, lên 308,5 Yên/kg (khoảng 2,05 USD).

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su RSS3 giao tháng 1/2026 tăng 285 Nhân dân tệ, tương đương 1,92% lên 15.150 nhân dân tệ/tấn (2.126,91 USD).

Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 11/2025, mã giao dịch sôi động nhất tăng 160 Nhân dân tệ, hay 1,47% lên 11.040 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Báo cáo của Japan Exchange Group (JPX), điều kiện thời tiết cải thiện tại các khu vực sản xuất cao su được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sản lượng ổn định trong quý IV. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn và ngập lụt cục bộ có thể xảy ra trong giai đoạn 21 - 27/10, gây ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg./.